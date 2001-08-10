Сахалинцы завершили Зимний фестиваль ГТО лыжным забегом

Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) завершился в Южно-Сахалинске. В финальный день островитяне совершили лыжный забег на базе СШОР зимних видов спорта. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики области.

В этот день трассу обкатывали представители III и IV возрастных ступеней комплекса. На старт вышли десятки школьников. Им предстояло пройти дистанции от 2 до 5 км (в зависимости от возраста). Дети пришли подготовленными, каждый из них знал, сколько кругов ему требуется пробежать.

- Норматив ГТО на лыжах выполняю впервые. Это нелегко, особенно на подъёме, для меня это самое сложное, - поделилась двенадцатилетняя Алёна, ученица школы №14.

Юная сахалинка рассказала, что лыжным бегом занимается второй год. Ей очень нравится, поэтому решила проверить свои силы в ГТО.

- Я считаю, что комплекс ГТО очень полезен для здоровья. К тому же я очень люблю спорт и всегда принимаю участие в различных соревнованиях, - добавила она.

С ней солидарен и одиннадцатилетний Андрей Данилов из гимназии №2. В отличие от Алёны, ему тяжелее всего было преодолеть спуск, с подъёмом юноша справился легко.

- Сейчас я вышел на второй круг, трасса сложная, особенно спуск, - на бегу отвечает гимназист. - На лыжах меня научил кататься дедушка, когда мне было шесть лет. Потом я забросил это дело, а сейчас вновь решил попробовать. ГТО послужило тому поводом. Вообще я люблю соревноваться, к тому же комплекс даёт возможность не только проверить свои силы в разных направлениях, но и получить знак отличия.

Андрей признался, что пока в его копилке нет ни бронзы, ни серебра, ни золота, но он приложит все усилия, чтобы успешно выполнить норматив.

Гимназистка Эльвира Алырзаева легко справилась с поставленной задачей. Девушка уже шесть лет занимается лыжами и даже имеет второй взрослый разряд по лыжным гонкам.

- К забегу особо не готовилась. Пробежала достаточно быстро, трасса далась легко, сказывается опыт, - прокомментировала на финише юная спортсменка.

По словам учителя физкультуры гимназии №2 Надежды Ивановой, дети упорно готовились к зимнему фестивалю.

- В нашем учреждении прекрасная лыжная база, там есть всё - экипировка, лыжи, палки и так далее. Дети занимаются два раза в неделю. На территории гимназии имеется неплохой лыжный круг - около 500 метров, со спусками и подъёмами. Именно там мы и готовимся, - отметила преподаватель.

Она добавила, что её воспитанники успешно показали себя на фестивале - в основном выполняли нормативы на золото и серебро. В лыжных гонках им было тяжелее, так как трасса СШОР ЗВС предназначена для спортсменов. А поскольку большинство школьников непрофессионалы, то им сложно пройти дистанцию. По её мнению, здесь необходима трасса, предназначенная непосредственно для проведения мероприятий комплекса ГТО.

- Лыжные забеги проходили в течение трёх дней. Участвовали горожане всех возрастов. Некоторые приходили перевыполнять нормативы по нескольку раз, - В целом подготовка у людей, конечно, слабовата, несмотря на то, что созданы все условия для занятий - есть бесплатный прокат и многое другое. Старшее поколение проходят дистанцию лучше, чем подрастающее. Молодёжи требуется подготовка, без неё успешно пройти трассу практически невозможно, - резюмировала инструктор-методист СШОР ЗВС Людмила Лосинская.

Напомним, Зимний фестиваль комплекса ГТО стартовал 29 февраля. В нём приняло участие более 200 южносахалинцев. Участники проверили свои силы в гибкости, подтягивании на перекладине, поднимании туловища из положения лёжа, прыжках в длину с места, сгибании и разгибании рук в упоре лёжа, стрельбе из пневматической винтовки и лыжном беге.

Результаты будут подведены на следующей неделе.