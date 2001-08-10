На «Горном воздухе» прошел квест «Влюбленный в снег»
Сахалинский «Горный воздух» отметил День зимних видов спорта и приближающийся День святого Валентина квестом «Влюбленный в снег».
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе комплекса, в состязании приняли участие 10 пар, катающихся на горных лыжах и сноубордах. Они выполняли задания, придуманные волонтерами комплекса: впервые помощники «Горного воздуха» полностью сами придумали и реализовали массовое мероприятие.
В квесте победили пары «Фрезерфорд», «Любители снега», «Безбашенные» и «Горячие сердца». Они получили подарки от СТК «Горный воздух» и партнеров комплекса.
«Горный воздух» готовит еще несколько мероприятий на февраль, главным из которых станет «Масленица на горе». 19 февраля комплекс не работает из-за традиционной профилактики. Ну а пока хорошая новость для всех гостей: работа канатных дорог «Юг» и «Север» (а значит, и трасс «Север», «Север-2», «Юг», «Восток») продлена до 19 часов.
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