Юных жителей планировочных районов приглашают заниматься спортом

С 13 февраля на базе спортивных комплексов «Атлант» (Луговое, улица Дружбы,71, р-н СОШ №30) и «Чемпион» (Новоалександровск, переулок Железнодорожный,12а, р-н СОШ №32) проводится набор в спортивные секции для детей от 7 до 14 лет. Об этом ТИА «Острова» рассказали в управлении по физической культуре и спорту администрации Южно-Сахалинска.

Юные жители Лугового смогут записаться на секции футбола и волейбола, а мальчики и девочки из Новоалександровска на занятия баскетболом и художественной гимнастикой.

Набор в группы секции художественной гимнастики пройдет 24 и 25 февраля с 10:00 до 11:00 в спортивном комплексе «Чемпион». Посещать физкультурно-оздоровительные занятия смогут дети возраста от 3 до 5 лет.

Для успешной записи на спортивные секции необходимо наличие медицинской справки от педиатра и спортивная форма. После завершения набора детей в группы, совместно с родителями будет проведено собрание, на котором будут уточнены расписание и порядок посещения занятий.

Подробную информацию можно уточнить у администраторов спортивных комплексов с 10:00 до 18:00.