Сахалинские лыжники удачно выступили на чемпионатах в центральной России

Сильнейшие спортсмены Сахалинской области отправились на лыжные центры близ Москвы чтобы представить островной регион в четырех турнирах. Сборная области основного возраста приняла участие в континентальном Кубке в Красногорске и Москве, а также пробежала марафон Николов Перевоз в Пересвете. А юноши и девушки среднего возраста показывали высокий класс на первенстве России в Дёмино Ярославской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики области.

Январские лыжные турниры часто отмечаются низкими температурами, но в московском регионе на прошлой неделе было комфортно с температурой около 5-10 градусов ниже нуля. А после обильных снегопадов решилась главная проблема со снегом.

Всю прошедшую неделю спортсмены 15-16 лет выявляли лучших на первенстве России по лыжным гонкам. Более двухсот девушек и столько же юношей прошли региональные отборы, чтобы пробежать этот турнир. На дистанциях от 3 до 10 километров, спринте и эстафете было разыграно четыре комплекта медалей, и одна бронза досталась лыжнице из Охи Эльвире Канаевой.

В первый же день на пятикилометровой дистанции классическим стилем Эльвира до самого финиша боролась с соперницами из Тюменской области и Санкт-Петербурга, на финише уступив победительнице девять секунд. Первые три девушки выполнили норматив кандидата в мастера спорта.

В последующие дни сахалинка подтверждала свой класс заняв седьмое место в классическом спринте и десятое в коньковой трехкилометровой гонке. Напарницы по областной сборной поддержали своего лидера - южносахалинки Анна Кожинова и Ульяна Николова показали шестое и двенадцатое время на первой гонке. Вместе с Марией Коломиец из Охи они также очень хорошо проехали и эстафету - Эльвира Канаева, начавшая последний этап девятой, сумела вывести команду Сахалинской области на пятое место.

Юноши также очень сильно начали турнир - Степан Хомик из Охи занял шестое место в классической гонке на 10 километров, Максим Косарев из Южно-Сахалинска был двенадцатым, а Александр Путинцев из Александровска-Сахалинского показал 38-й результат. В эстафете вместе с Денисом Зараменских из Охи они показали 19-й результат из 37 команд, хотя Степан Хомик передал эстафету первым после первого этапа.

В общекомандном зачете островной регион стал первым среди всех дальневосточных и девятым среди всех 45 субъектов Российской федерации, участвовавших в первенстве.

Удивительным образом сахалинская молодежь показывает лучшие результаты в гонках классическим стилем. А вот взрослым спортсменам без разницы каким стилем бежать. В Красногорске на континентальном кубке Восточной Европы женщины вышли на старт 10-километровой гонки, а мужчины 15-километровой, а через два дня бежали спринт коньком уже в Москве в Крылатском.

В гонке Мария Черноусова в борьбе с представительницами сборной России показала великолепную скорость и шестой результат. Анастасия Власова была 11-й в полутора десятке секунд от напарницы по команде, а Виктория Калинина - 25-й.

В мужской гонке представительство недопущенных к Олимпиаде россиян было еще больше - подиум разделили призеры Сочи Максим Вылегжанин, Дмитрий Япаров и Александр Бессмертных. В такой компании 37-е место сахалинца Якова Леманова и 43-е Ивана Гуляева не выглядит дальним.

В спринте Мария Черноусова остановилась на стадии четвертьфинала, заняв 13-е место, а Анастасия Власова выбыла в полуфинале, показав итоговое восьмое место.

В мужском спринте сразу четыре представителя Сахалинской области пробились сквозь сито квалификации. Яков Леманов, Владимир Каркин и Иван Гуляев остановились в четвертьфинале, заняв итоговые 21, 19 и 17-е места, а Андрею Власову не хватило совсем чуть-чуть, чтобы попасть в финал - 7 место.

Розыгрыш континентального кубка этого сезона завершится в конце февраля в лыжном центре Малиновка в Архангельской области.

Ну а самой длинной гонкой для наших спортсменов стал один из главных лыжных марафонов в России - Николов Перевоз. Традиционно он должен был пройти прямо по руслу реки Дубна в подмосковье, но из-за плохой ледовой ситуации его перенесли в крупный лыжный центр олимпийского чемпиона Александра Легкова в городе Пересвет. 550 участников покоряли сложную по рельефу 40-километровую трассу в том числе и трое сахалинцев - Яков Леманов, Алексей и Мария Черноусовы.

В мужском марафоне основными действующими лицами оказались лидеры классической гонки в Красногорске - Артем Николаев, Сергей Турышев, Михаил Соснин, также Алексей Черноусов. Он удержался за ними, а на последнем круге сумел с Артемом Николаевым отъехать от соперников, в финишном спринте уступив ему лишь секунду. Было показано очень быстрое время - один час и 36 минут. Яков Леманов занял 11-е место - один час и 43,5 минут.

У женщин состав был не менее представительным - члены сборной России Мария Гущина и Полина Кальсина доказали свой класс, уехав от соперниц. Мария Черноусова не смогла поддержать их темп, проиграв чуть менее четырех минут, но сохранила четвертое место со временем час 53 минуты.

На Сахалине в ближайший месяц пройдут два лыжных марафона на 50 километров - в селе Троицкое 25 февраля и 4 марта Сахалинский лыжный марафон памяти Игоря Фархутдинова из села Лесное в Южно-Сахалинск.