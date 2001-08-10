Турнир «Зимняя футбольная лига-2018» торжественно открыли в Южно-Сахалинске

11 февраля в Южно-Сахалинске в СК «Олимпия-Парк» прошло торжественное открытие регионального турнира «Зимняя футбольная лига-2018». Организаторами соревнований выступили министерство спорта и молодежной политики Сахалинской области, ОГАУ «ФК «Сахалин» и «Сахалинская областная федерация футбола».

Впервые эти соревнования прошли в 2012 году. В этом году турнир собрал 36 команд из семи муниципальных образований островного реиона. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики области.

Во время церемонии открытия состязаний участников и гостей праздника порадовали своими выступлениями воспитанницы отделения художественной гимнастики ОГАУ «ФК «Сахалин». С номером «Яблочко» выступила Наталья Попова, её номер плавно перешел в танцевальную постановку «Звездочки» юных гимнасток. Болельщики, родители и гости церемонии открытия не скрывали своего восторга и награждали выступавших своими аплодисментами.

Почетным гостем мероприятия стал министр спорта и молодежной политики Сахалинской области Сергей Буренков. Он вместе с генеральным директором ОГАУ «ФК «Сахалин» Евгением Крючковым поприветствовал гостей праздника, родителей, приехавших поболеть за своих детей, и пожелал юным футболистам удачных игр.

Концертную программу завершили воспитанницы спортивной школы танцев «Grace». После выступления девушки образовали коридор, сквозь который прошла судейская бригада первого матча. Следом, по «живому» коридору 24 самых юных воспитанника отделения футбола под бурные аплодисменты вывели футболистов и тренеров двух команд ОГАУ «ФК «Сахалин» 2006 и 2007 годов рождения. Именно им предстояло провести матч открытия «Зимней футбольной лиги-2018».

После представления каждого игрока команд юные воспитанники отделения футбола ОГАУ «ФК «Сахалин» (2010 г.р.) вынесли на футбольное поле огромный флаг Российской Федерации. И уже на фоне российского триколора Виктория Дегтярева вживую исполнила гимн нашей страны, что вызвало искренние эмоции на трибунах СК «Олимпия-Парк». Дети, вместе со своими родителями пели государственный гимн Российской Федерации.

- Когда мальчишки так трепетно и аккуратно, с чувством огромной ответственности выносили флаг, а следом вживую был исполнен наш гимн – мурашки пробежали по коже, - признается мама одного из футболистов.

Торжественную часть мероприятия продолжил матч открытия «Зимней футбольной лиги-2018».

С первых минут юные футболисты показали, что готовы искать голевое счастье у чужих ворот. И в середине первого тайма молниеносная контратака команды ОГАУ «ФК «Сахалин-2006» закончилась результативным ударом Кирилла Демиденко, в одиночку соорудившего гол своей команды.

Во втором тайме блистательную игру продемонстрировали вратари обеих команд, вытаскивая порой «мертвые» мячи. И все же вратарю ОГАУ «ФК «Сахалин-2007» вновь пришлось капитулировать. Это Андрей Савин увеличил преимущество своей команды.

Атмосферу больших стадионов поддерживала музыка, которая гремела после каждого забитого гола, что дарило футболистам особые эмоции и ощущения.

На последних минутах атаки футболистов 2007 года рождения стали еще острее, что привело к успеху. Артему Полякину удалось сократить отставание в счете. В итоге победу со счетом 2:1 одержала команда ОГАУ «ФК «Сахалин-2006» под руководством Дмитрия Емельянова и Антона Бучинского.