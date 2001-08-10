Выпускников школ Южно-Сахалинска приглашают выполнить нормативы комплекса ГТО

Декада всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду обороне» (ГТО) среди выпускников школ Южно-Сахалинска стартует 27 февраля. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики области.

Старшеклассников приглашают пройти тестирование по шести дисциплинам. Юноши и девушки (16-17 лет) смогут проверить свои силы в подтягивании на высокой перекладине, сгибании и разгибании рук в упоре лёжа, прыжках в длину с места, поднимании туловища из положения лёжа, гибкости и стрельбе из электронного оружия.

Успешное выполнение нормативов комплекса ГТО даёт выпускникам возможность не только получить знак отличия, но и заработать дополнительные баллы для поступления в вузы.

Мероприятие пройдёт с 27 по 28 февраля. Тестирование будут принимать ежедневно с 11:30 до 13:30 в подтрибунном зале стадиона «Спартак».

Заявки можно подать по телефону 55-66-45 или отправить на электронную почту gto-65@mail.ru. Для удобства регистрации в день мероприятия карточку участника лучше распечатать заранее и принести с собой. Также при себе необходимо иметь УИН, справку о допуске и паспорт.