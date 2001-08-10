В Южно-Сахалинске провели семинар для участников проекта «Хоккей в школу»

Семинар для учителей физкультуры и тренеров-общественников, участвующих в программе «Хоккей в школу», провели наставники команды ПСК «Сахалин». Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Николай Карасев и Валентин Писарев посвятили первое вводное занятие азам воспитания начинающих хоккеистов.

- У ребят уже сложилось впечатления о хоккее, они видели этот вид спорта по телевизору или вживую. Но нужно понимать, что в первые годы занятий дети не будут играть с шайбой, а только осваивать технику катания. Поэтому важно сохранить у них интерес к хоккею, - с таких слов начал выступление старший тренер профессиональной команды «Сахалин» Николай Карасев.

Специалист раздал педагогам и тренерам теоретический материал. И несмотря на то, что тренеры и педагоги сами умеют кататься на коньках, продолжил с основы – хоккейной стойки. Он отметил, что именно правильно заложенные азы катания позволят в дальнейшем избежать падений, и как следствие - потери интереса к обучению.

На примере видеоурока школьным наставникам продемонстрировали первые упражнения на льду: «лесенка», «фонарик» и «самокат», а также описали программу тренировок, которую можно предложить ученикам вне ледовой площадки.

Николай Карасев поделился своим опытом работы с детьми, рассказал о примерах из жизни, с которыми они могут столкнуться.

- Возможно, кто-то из детей не сможет держать равновесие, значит, ему необходимо дать дополнительное задание для развития координации. У другого может не хватать сил, значит нужны упражнения для развития мышц ног. Не бойтесь давать дополнительные задания детям, индивидуальный подход будет только подстёгивать их интерес, - рассказал Николай Карасев.

В следующий раз участники проекта «Хоккей в школу» встретятся с тренерами-профессионалами уже в рамках своих уроков. Специалисты пообещали прийти в ближайшее время и провести занятие для малышей.

Напомним, проект инициирован губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко. Это логичное продолжение другого спортивного проекта "Горные лыжи в школу ", который уже шагнул за границы Южно-Сахалинска — в этом году планируют начать занятия в Невельске, Александровске-Сахалинском, Горнозаводске, Холмске и Аниве. Возможность осваивать горные лыжи получат около тысячи ребят. В минспорте надеются, что «Хоккей в школу» с течением времени станет не менее популярным. На начальном этапе планируют привлечь к нему около ста человек.