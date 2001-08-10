В Южно-Сахалинске пройдет этап Кубка страны по сноуборду
16 и 17 февраля в Южно-Сахалинске состоится этап Кубка России по сноуборду. Спортсмены порадуют болельщиков своими рисковыми трюками и отточенной техникой. Состязания на горе Парковая («Городуха») пройдут в акробатических дисциплинах («биг-эйр» и «слоупстайл»). Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики области.
- «Биг-эйр» - это один из самых зрелищных видов сноуборда, - пояснили в СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду г. Южно-Сахалинска. - Спортсмен разгоняется и прыгает с большого трамплина, выполняя в полёте разные трюки. Для проведения соревнований готовится специальный трамплин и горка с площадкой для приземления, а выступления сноубордистов оценивают по сложности трюков, динамике, «чистоте» и красоте исполнения. В «слоупстайле» задача спортсмена еще сложнее. Райдера ждет серия акробатических прыжков не только на трамплинах, но и на пирамидах, контруклонах, дропах и перилах. Это, можно сказать, многоборье сноуборда, так как сноубордист должен преодолеть всю дистанцию, показав разнообразные элементы.
Островной столице доверяют проведение этапа Кубка страны четвертый год подряд. Каждый раз сахалинские райдеры поднимаются на пьедестал почета. Так, в 2017 году они завоевали две золотые награды, по одной серебряной и бронзовой.
16 февраля в 13:00 состоится финал в «биг-эйре», а 17 февраля в 13:00 – финал в «слоупстайле».
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