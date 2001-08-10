Патриотические соревнования по горным лыжам пройдут в Южно-Сахалинске

На соревнования по лыжным гонкам, посвященные памяти россиян, исполнявших свой служебный долг за пределами Отечества, приглашают сахалинцев, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики области.

«День памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами Отечества» школа зимних видов спорта, министерство спорта и молодежной политики совместно с Сахалинским областным советом ветеранов в Афганистане и др. боевых действий отметит ежегодной лыжной гонкой для молодежи.

18 февраля на лыжной базе Спартак на ул. Горького 7/1 дети до 18 лет пробегут с общего старта дистанции от одного до десяти километров. В 10:40 пройдет парад открытия, а в 11:00 все участники отправятся с общего старта на покорение дистанции.

Ребята будут разделены на возрастные группы: юноши 2000-01, 2002-03 годов рождения побегут десять километров, мальчики 2004-05, девушки 2000-01 и 2002-03 годов рождения сразятся на дистанции в пять километров, мальчики 2006 года рождения и младше побегут три километра вместе с девочками 2004-05, а девочки 2006 и младше пройдут один километр.

Заявки принимаются по телефону 73-45-74. Заседание судейской коллегии пройдет 15 февраля в 14:00 в здании лыжной базы «Спартак».