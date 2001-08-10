В Южно-Сахалинске пройдет мастер-класс по горным лыжам
17 февраля в 11 часов мастера спорта проведут для всех желающих мастер-класс по горным лыжам. Об этом ТИА «Острова» сообщили в спортивном комплексе «Горный воздух».
Уровень – средний. Сбор на нижней станции комплекса у клуба «Неваляшка». Занятия бесплатные, инвентарь участников (можно арендовать в точке проката).
В этот же день в 18 часов в кафе «Лиана» играют «Сестры Коган», в 19.30 там же - Absolute Jazz Quartet.
18 февраля в 12 часов «Масленица на горе». Для всех – бесплатные горячие напитки и блины.
16-18 февраля «Горный воздух» проводит третий этап Кубка Сахалинской области по горным лыжам на призы комплекса. Склон «Спортивный», начало в 10 часов.
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