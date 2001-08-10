Этап Кубка Сахалинской области по горнолыжному спорту стартует в областном центре

Этап Кубка Сахалинской области по горнолыжному спорту на призы СТК «Горный воздух» пройдет в областном центре с 16 по 18 февраля. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики области.

Традиционные соревнования по горнолыжному спорту на призы спортивно-туристического комплекса соберут более 70 сильнейших спортсменов в возрасте 15-17 лет из нескольких регионов страны.

- Обычно в соревнованиях принимают участие только островные спортсмены, но в этом году произошли изменения. Сейчас на Сахалине проходят учебно-тренировочные сборы воспитанники горнолыжной школы Леонида Тягачева. Они тоже изъявили желание побороться за призы. Помимо них к нам приедут спортсмены из Владивостока, с Камчатки. Из сахалинцев, на старт выйдут горнолыжники из Томари, Александровск-Сахалинского и Невельска, - отметили в спортивной школе ГЛС.

В пятницу продут соревнования в супер-гиганте, в субботу в слалом-гиганте, последним видом в воскресенье станет слалом.

Этап Кубка Сахалинской области пройдут на склоне «Спортивный» комплекса «Горный воздух». Начало заездов ежедневно в 10.00 часов.