Мобильные пушки для искусственного снега появились на горе Парковой в Южно-Сахалинске
Две мобильные системы искусственного оснежения приобрела в декабре 2017 года спортивная школа по горнолыжному спорту и сноуборду. Сегодня они уже успешно функционируют на учебном склоне горы Парковой в Южно-Сахалинске. Об этом ТИА «Острова» рассказали в аппарате губернатора и правительства Сахалинской облатсти.
– Системы искусственного оснежения были закуплены на деньги, выделенные из областного бюджета. Благодаря этим пушкам мы сможем раньше начинать горнолыжный сезон и продлевать его на некоторое время. Это благоприятно скажется на уровне подготовки наших спортсменов - сноубордистов и горнолыжников, – отметил директор спортивной школы ГЛС Дмитрий Быков.
С начала января специалисты учреждения опробовали работу пушек на местности. Тонкостям работы с этим оборудованием сахалинцев обучал техник компании-производителя, специально для этого приезжавший в областной центр.
– Пушки простые в обращении. Достаточно нажать кнопку, пойдет напор воды и начнется процесс снегообразования. Системы очень мобильны, что делает процесс оснежения более быстрым. Кроме того, они не перемерзают в суровых сахалинских условиях, благодаря установленным тэнам. За час одна пушка вырабатывает 78 кубометров снега на расстоянии до 20 метров, – рассказал об особенностях нового оборудования техник СШОР ГЛС Дмитрий Никулин.
Первыми опробовать искусственный снег на горе Парковой смогут сноубордисты, которые проведут здесь этап Кубка России.
– Уже в пятницу у нас стартуют соревнования по бигэйру, а в субботу состоится самая зрелищная дисциплина в сноуборде – слоупстайл. Первый вид программы – это трюки на одном трамплине, а второй – это акробатические трюки на двух трамплинах с использованием специальных фигур для скольжения, – отметил тренер по сноуборду Павел Власенко.
В следующем году на горе Парковой планируют провести несколько крупных международных соревнований. Самыми значимыми из них станут первые зимние игры «Дети Азии».
– В соответствии со стандартами FIS (Международная федерация лыжного спорта), на горе должно быть не менее 70% искусственного снега, - добавил Павел. – Это необходимо, чтобы трасса от начала до конца соревнований оставалась в пригодном состоянии. Так все спортсмены будут находиться в равных условиях и смогут показать высший уровень своего мастерства.
Искусственный снег более жесткий, с него легче выталкиваться с трамплинов. При этом, после пробных заездов и квалификации гора приземления остается неразбитой, что существенно снижает риск получить травму.
Однако одних только мобильных пушек будет недостаточно, чтобы привести гору в соответствие с международными стандартами к «Детям Азии». В ближайшее время на склоне планируют установить еще и стационарную систему искусственного оснежения.
– Это наша основная задача на этот год. Мы проведем трубопровод с озера Верхнее до нашего комплекса, а затем – по склону горы, где будет находиться ориентировочно девять шахт. Такая система позволит полностью оснежить гору за 100 часов, – рассказал о планах директор учреждения Дмитрий Быков.
Отметим, что с увеличением числа островитян и туристов, занимающихся горными лыжами и сноубордом, в Сахалинской области взят курс на строительство и реконструкцию спортивных объектов горнолыжной направленности. Так, система искусственного оснежения давно и успешно используется на склонах известного спортивно-туристического комплекса «Горный воздух». Кроме того, в Южно-Сахалинске, Томари и Макарове открыты новые склоны.
Реконструкция спортивных объектов на Сахалине проводится в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы», утвержденной по поручению президента Владимира Путина. Программа нацелена на создание условий для систематических занятий физической культурой и спортом россиян, а также повышение эффективности системы подготовки профессиональных спортсменов.
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