Тихоокеанское
информационное агентство
15 Февраля 2018
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11:02, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

В Корсакове пройдет первенство Сахалинской области по прыжкам на батуте

В Корсакове пройдет первенство Сахалинской области по прыжкам на батуте

17 февраля в Корсакове пройдет первенство Сахалинской области по прыжкам на батуте и акробатической дорожке. Четвертый год подряд портовый город будет принимать сильнейших батутистов и акробатов региона. Помимо хозяев площадки, заявку на участие подали две команды из Южно-Сахалинска и команда из Озерского. Всего около 100 участников выступят в двух возрастных категориях: 2000 – 2009 год рождения и старше. Это спортсмены, имеющие третий взрослый разряд и выше, сообщили ТИА «Острова» в администрации города.

2017 год можно назвать успешным для корсаковских акробатов. В их зачете общекомандная победа среди юношей на всероссийских соревнованиях «Кубок Дальнего Востока», также  на этих стартах корсаковцы завоевали пять золотых медалей в личном зачете. На Первенстве России, где каждый из регионов страны может выставить только одного спортсмена в категории, среди перворазрядников выступал Владислав Куликов. Итоговое шестое место среди лучших атлетов России также можно признать хорошим результатом. Кроме того, Владислав выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

В текущем году корсаковские акробаты и их тренеры намерены улучшить результаты. По итогам Первенства Сахалинской области будет определен состав членов сборной региона, которые примут участие в Первенстве Дальневосточного Федерального округа по прыжкам на батуте и акробатической дорожке. Соревнования пройдут в апреле в Комсомольске-на-Амуре. Следующим этапом станет спартакиада учащихся России.  

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