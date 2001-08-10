В Южно-Сахалинске стартовало первенство области по волейболу
На спортивной площадке ВЦ «Сахалин» состязаются 16 команд из семи населенных пунктов острова. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики области.
На церемонии открытия соревнований участников приветствовала директор департамента спорта министерства спорта, туризма и молодежной политики Ирина Радыгина.
- Я желаю вам хорошего настроения и отличной игры! – сказала она. – А когда у вас будут перерывы между матчами, пожелайте в душе удачи нашим олимпийцам, которые сейчас представляют Россию в Пхенчхане. И я очень надеюсь, что когда-нибудь кто-то из вас тоже примет участие в волейбольном турнире летних Олимпийских игр в составе сборной команды нашей страны.
- Любите волейбол, тренируйтесь, совершенствуйтесь и все у вас получится! – добавил директор ГБУ СО «ВЦ «Сахалин» Сергей Кирсанов.
После этого командам по давней и доброй традиции вручили сладкие пироги. Правда, попробовать сладости пока волейболистам было некогда.
Буквально тут же прозвучал свисток судьи, давший старт к началу первенства. Впереди у команд есть четыре дня, чтобы доказать свое право на место под волейбольным солнцем. Победители и призеры турнира станут известны в ближайшее воскресенье.
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