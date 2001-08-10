Тихоокеанское
информационное агентство
15 Февраля 2018
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16:07, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Чемпионат Сахалинской области по бильярдному спорту пройдут в Южно-Сахалинске

Чемпионат Сахалинской области по бильярдному спорту пройдут в Южно-Сахалинске

Чемпионат Сахалинской области по бильярдному спорту пройдут в областном центре 17 и 18 февраля, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики области.

За звание чемпиона области будет сражаться более 30 бильярдистов островного региона из Анивы, Холмска, Корсакова, Долинска, Невельска и Южно-Сахалинска. Оспаривать это звание спортсмены будут в дисциплине «Свободная пирамида».

Организаторам турнира является региональная федерация бильярдного спорта. при поддержке министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Чемпионат пройдет в бильярдном клубе «Классик» (ул.Сахалинская, 138а).

Начало в 12.00 часов.

Вход свободный.

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