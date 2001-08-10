Лыжные трассы в островном регионе оснастят камерами видеонаблюдения
В областном центре начинается усиленный контроль за сохранностью лыжных трасс. Следить за теми, кто их портит будет Ростехнадзор, Росгвардия и ГИБДД. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики.
Каждую зиму у спортивной школы зимних видов спорта возникает большая проблема – снегоходы, которые ломают лыжные трассы. И в этом году также зафиксировано несколько подобных случаев.
- Мы просим сахалинцев не кататься на трассах, не портить их, но результата нет. На прошлых выходных я сам лично чуть не столкнулся со снегоходом. Мало того, что это опасно, так еще и трассы ломают. Мы затрачиваем солидные денежные средства на их подготовку, трудовой ресурс, а люди на снегоходах катаются и все ломают, - отмечает заместитель директора школы зимних видов спорта Максим Шибаров.
Зима – основное время для тренировок. Они проходят ежедневно, по выходным стабильно на всех трассах школы идут соревнования. Из-за езды снегоходов процесс замедляется, а иногда и останавливается вовсе.
- Мы обратились за помощью в Ростехнадзор. Будем проводить выездные совместные рейды по выходным и среди недели. Может быть, это как-то поможет, - добавляет Максим Шибаров. - Такие рейды нам необходимы, мы должны объяснить любителям снегоходов, что лыжные трассы не самое лучшее место для езды на их технике.
Такие рейды станут регулярными, но о конкретных датах и времени будут знать только сотрудники ведомств. К тому же, на лыжных трассах установят камеры видеонаблюдения.
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