«Хоккей в валенках» стартовал в Долинске

Первый чемпионат детсадовской семейной спортивной лиги стартовал в Долинском районе. Об этом ТИА «Острова» рассказали в оргкомитете проекта «Спорт против подворотни».

В первых соревнованиях чемпионата приняло участие шесть семейных команд из дошкольных учреждений Долинска, Быкова и Стародубска.

На церемонии открытия участников турнира приветствовали мэр района Александр Тугарев, депутат областной думы Наталья Коршунова и автор проекта Андрей Хапочкин.

В группе «А» путевку в финал получила команда детского садика «Чебурашка». В матче открытия они оказались точнее «Улыбки» - 7:0, а в следующей игре перебегали «Дюймовочку» - 4:1.

Команда «Родничок» в группе «В» победила друзей-соперников из «Солнышка» (5:1) и «Сказки» (2:1). Им предстоит сойтись с «Чебурашками» в финале. Они разыграют золотые медали. За пять лет существования соревнований впервые сыграют семейные команды Смирныховского, Долинского, Корсаковского и Анивского районов.

Решающие игры пройдут в субботу, 17 февраля, на центральной площади Долинска: матч за третье место начнется в 11.00, финал - в 11.30.