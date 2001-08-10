«Хоккей в валенках» стартовал в Долинске
Первый чемпионат детсадовской семейной спортивной лиги стартовал в Долинском районе. Об этом ТИА «Острова» рассказали в оргкомитете проекта «Спорт против подворотни».
В первых соревнованиях чемпионата приняло участие шесть семейных команд из дошкольных учреждений Долинска, Быкова и Стародубска.
На церемонии открытия участников турнира приветствовали мэр района Александр Тугарев, депутат областной думы Наталья Коршунова и автор проекта Андрей Хапочкин.
В группе «А» путевку в финал получила команда детского садика «Чебурашка». В матче открытия они оказались точнее «Улыбки» - 7:0, а в следующей игре перебегали «Дюймовочку» - 4:1.
Команда «Родничок» в группе «В» победила друзей-соперников из «Солнышка» (5:1) и «Сказки» (2:1). Им предстоит сойтись с «Чебурашками» в финале. Они разыграют золотые медали. За пять лет существования соревнований впервые сыграют семейные команды Смирныховского, Долинского, Корсаковского и Анивского районов.
Решающие игры пройдут в субботу, 17 февраля, на центральной площади Долинска: матч за третье место начнется в 11.00, финал - в 11.30.
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