Полуфинал чемпионата города по шахматам состоялся в Южно-Сахалинске

В ГШК «Каисса» проходит полуфинал чемпионата областного центра по классическим шахматам. 21 участник включился в борьбу за три путевки в финал турнира. Им предстоит сыграть девять туров по швейцарской системе. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области,

После двух туров пять шахматистов имели 100-процентный результат. Победную серию продолжил в следующем туре только Юрий Юрчук. Именно он и лидирует по итогам пяти туров. Одержав пять побед подряд, Юрчук на одно очко опережает ближайшего преследователя.

- Вторую строчку турнирной таблицы занимает учащийся СОШ № 32 Тигран Мовсесян (4 очка). В шестом туре он белыми фигурами попытается нанести первое поражение лидеру. По 3,5 очка набрали Вячеслав Тимохин, Виктор Филин и Михаил Засухин. Еще пять шахматистов имеют по 3 очка, - рассказал исполнительный директор РОО «Сахалинская шахматная федерация» Виталий И.

Наиболее интересные пары шестого тура, который состоится 21 февраля:

Тигран Мовсесян (4 очка) – Юрий Юрчук (5).

Вячеслав Тимохин (3,5) – Виктор Филин (3,5).

Георгий Егоров (3) – Михаил Засухин (3,5).

Александр Блоха (3) – Владимир Грицук (3).

Дмитрий Жуков (3) – Валерий Шаврин (3).