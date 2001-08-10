Полуфинал чемпионата города по шахматам состоялся в Южно-Сахалинске
В ГШК «Каисса» проходит полуфинал чемпионата областного центра по классическим шахматам. 21 участник включился в борьбу за три путевки в финал турнира. Им предстоит сыграть девять туров по швейцарской системе. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области,
После двух туров пять шахматистов имели 100-процентный результат. Победную серию продолжил в следующем туре только Юрий Юрчук. Именно он и лидирует по итогам пяти туров. Одержав пять побед подряд, Юрчук на одно очко опережает ближайшего преследователя.
- Вторую строчку турнирной таблицы занимает учащийся СОШ № 32 Тигран Мовсесян (4 очка). В шестом туре он белыми фигурами попытается нанести первое поражение лидеру. По 3,5 очка набрали Вячеслав Тимохин, Виктор Филин и Михаил Засухин. Еще пять шахматистов имеют по 3 очка, - рассказал исполнительный директор РОО «Сахалинская шахматная федерация» Виталий И.
Наиболее интересные пары шестого тура, который состоится 21 февраля:
Тигран Мовсесян (4 очка) – Юрий Юрчук (5).
Вячеслав Тимохин (3,5) – Виктор Филин (3,5).
Георгий Егоров (3) – Михаил Засухин (3,5).
Александр Блоха (3) – Владимир Грицук (3).
Дмитрий Жуков (3) – Валерий Шаврин (3).
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