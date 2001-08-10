Тихоокеанское
информационное агентство
19 Февраля 2018
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11:21, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинская самбистка завоевала бронзу на первенстве России

Сахалинская самбистка завоевала бронзу на первенстве России

В Оренбурге состоялось первенство России по самбо среди спортсменов 1998-1999 года рождения. 

Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики области, Софья Мирошниченко принесла в копилку островного региона бронзовую медаль первенства России. Девушка выступала в весовой категории 72 кг. К награде спортсменка шла вместе со своим тренером Рамазаном Саадуевым. В соревнованиях приняли участие более 400 самбистов из 69 регионов страны.

-Для нас это долгожданная награда, шли к ней очень долго. Упорные тренировки помогли показать такой результат, - отмечают в школе самбо и дзюдо.

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