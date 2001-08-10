В Томари состоялись первые соревнования по сноуборду

В субботу в Томари состоялись первые в истории города любительские соревнования по сноубордингу, организованные по инициативе местного молодёжного парламента. Спортивное мероприятие состоялось в рамках месячника спорта, который стартовал в Томари 10 февраля с массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2018». Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации города.

Участники соревнований померились силами в хронометрируемой соревновательной дисциплине – одиночном слаломе. Для этого сотрудники томаринской детско-юношеской спортивной школы специально подготовили трассу и установили измерительное оборудование. В результате самой быстрой среди девушек стала Мишель Им, а самым лучший результат среди юношей показал Александр Цапок. Всем участникам соревнований вручили грамоты и символические поощрительные призы. В церемонии награждения юных томаринских сноубордистов принял участие мэр Томаринского городского округа Александр Кобелев. Он поблагодарил молодых людей за проявленную инициативу и участие в проведении первых для Томари соревнований по сноубордингу.

- Искренне рад, что вы проявили инициативу, выступили с предложением разнообразить спортивную жизнь нашего района и проводить как можно больше различных видов соревнований. При этом – не только для спортсменов, но и любителей спорта. Надеюсь, что вы и в дальнейшем будете принимать активное участие в жизни своего города, предлагать новые интересные идеи и участвовать в их воплощении. Мы же, в свою очередь, обязательно постараемся их поддержать, - сказал Александр Кобелев.

Идея проведения в Томари соревнований по сноубордингу обсуждалась среди старшеклассников достаточно давно. По их мнению, это позволило бы не только разнообразить спортивную жизнь города, но вовлекать в массовые спортивные мероприятия тех, кто не посещает спортивные школы и секции, а увлекается спортом как любитель. В том числе – и студентов, и работающую молодёжь. Воплотить идею в жизнь помогло попадание тех, кто её вынашивал, в состав местного молодёжного парламента. И последующая поддержка молодёжной инициативы администрацией и спортшколой. По словам Инессы Важенцевой, ребятам мероприятие очень понравилось, и у них есть большое желание превратить его в новую томаринскую спортивную традицию.

Предложившие провести соревнования молодые люди сами разработали основу положения, которую им помогли доработать методисты ДЮСШ. Идея томаринской молодёжи пришлась тренерам и преподавателям по душе: в спортшколе уже не первый год вынашивают идею открыть собственное отделение спортивного сноубординга. Здесь даже предварительно договорились с потенциальным тренером-преподавателем – мастером спорта по сноуборду Анастасией Мельниковой, которая занималась в Южно-Сахалинске у тренера Ольги Желтовой. Девушка уже второй год подряд периодически приезжает покататься на горнолыжных склонах Томари, и по её словам, буквально влюбилась в этот маленький и уютный городок.

Предложение провести в Томари любительские соревнования по сноубордингу прозвучало на заседании молодёжного парламента при Собрании Томаринского городского округа 29 января 2018 года. На нём молодёжью было высказано предложение провести в районе в феврале и марте больше разнообразных спортивных мероприятий, ориентированных не только на спортсменов, а и на широкую любительскую аудиторию. Позже оно было горячо поддержано 7 февраля 2018 года на совещании при главе района Александре Кобелеве с участием руководителей органов местного самоуправления муниципалитета и детско-юношеской спортивной школы.