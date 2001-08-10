Сахалинец завоевал бронзу на Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике
Воспитанник областной школы летних видов спорта, успешно выступил на Всероссийских соревнованиях «Кубок России» в Новочебоксарске. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики области.
В Чувашии стартовали Всероссийские соревнования по легкой атлетике среди лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата. Сахалинскую область представлял кандидат в мастера спорта Дмитрий Стовба и его тренер Алексей Власов.
Дмитрий Стовба стал бронзовым призером на дистанции 60 м, пропустив вперед спортсменов из Саратовской и Свердловской области.
- Дима очень хорошо выступил, его результат 9.52 сек. Сегодня у нас день отдыха, а завтра состоится забег на 200 м, - отметил тренер спортсмена.
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