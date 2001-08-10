Тихоокеанское
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19 Февраля 2018
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12:17, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинец завоевал бронзу на Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике

Сахалинец завоевал бронзу на Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике

Воспитанник областной школы летних видов спорта, успешно выступил на Всероссийских соревнованиях «Кубок России» в Новочебоксарске. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики области.

В Чувашии стартовали Всероссийские соревнования по легкой атлетике среди лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата. Сахалинскую область представлял кандидат в мастера спорта Дмитрий Стовба и его тренер Алексей Власов.

Дмитрий Стовба стал бронзовым призером на дистанции 60 м, пропустив вперед спортсменов из Саратовской и Свердловской области.

- Дима очень хорошо выступил, его результат 9.52 сек. Сегодня у нас день отдыха, а завтра состоится забег на 200 м, - отметил тренер спортсмена.

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