Открытые соревнования по художественной гимнастике прошли в Луговом

16 и 17 февраля в Луговом проходило открытое физкультурное мероприятие Южно-Сахалинска по художественной гимнастике «Метелица».

Как ТИА «Острова» сообщили в футбольном клубе «Сахалин», на ковёр спортивного комплекса «Атлант» вышли несколько десятков девочек, в том числе спортсменки отделения художественной гимнастики ОГАУ «ФК Сахалин».

На протяжении двух дней участницы соревнований показывали своё мастерство. Кому-то удавалось показать свой максимум, которого они добились благодаря упорным тренировкам. Красота и грация в каждом движение вызывали искренний восторг у зрителей, срывая бурные аплодисменты.

Воспитанницы ОГАУ «ФК «Сахалин» под руководством старшего тренера Ольги Лукиной, тренеров Евгении Шипицыной и Светланы Ершовой, и хореографа Натальи Козловой показали отличный уровень подготовки, как всегда демонстрируя своё профессиональное отношение к своему любимому делу.

Результаты выступления гимнасток ОГАУ «ФК «Сахалин»

Тренер Лукина О.В.

1 место - Савельева Лолита 2012 г.р.

2 место - Стяжкова Снежанна 2011 г.р.

2 место - Бак Юстина 2010 г.р.

2 место - Пак Алина 2008 г.р.

Тренер Шипицына Е.Г., хореограф Козлова Н.В.

2 место - Кукушкина Лиза (2010 г.р.).

2 место – «Звездочки», групповые упражнения (2008-2009 гг.).

3 место - Гумбатова Эвелина (2010 г.р.).

3 место – «Акварель», групповые упражнения (2009-2010 гг.).

Тренер Ершова С.В.

1 место – Николаева Кристина (2009 г.р.).

2 место – Муляренко Мелисса (2012 г.р.).

3 место – Яблочникова Кира (2011 г.р.).

3 место – Коробко Василиса (2012 г.р.).

3 место – «Акварель», групповые упражнения (2010-2011 гг.).