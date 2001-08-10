Первая тренировка команды паралимпийцев-горнолыжников прошла на «Горном воздухе»

Атлеты из России по горнолыжному спорту с поражением опорно-двигательного аппарата прибыли в островной регион в рамках подготовки к паралимпийским играм в Пхёнчхане. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Делегация состоит из 14 человек, из них восемь спортсменов и шесть специалистов. По словам старшего тренера Александра Назарова, состав паралипийской команды немного обновился, появились молодые спортсмены – Алексей Микушин с Камчатки и Варвара Ворончихина из Иркутска. Последней всего 15 лет, но в этом сезоне она уже сумела выиграть этап Кубка мира в слалом-гиганте у такой известной французской горнолыжницы, как Мари Буше, которую в последние годы никто не может победить. Остальные уже выступали на Паралимпиаде в Сочи.

- Сейчас мы выходим на финишную прямую подготовки. Наша основная задача – тренировать скорость, а также поддерживать хороший тонус и самочувствие спортсменов, - отметил старший тренер Александр Назаров. – Формирование команды в нынешних жёстких условиях было архисложным, но мы выдержали, поэтому сейчас остаётся выступить достойно и показать, что, не смотря ни на что, мы будем идти вперёд и побеждать.

Сегодня именитые гости опробовали склон Спортивный. Всего у них запланировано четыре тренировочных дня, в первые два - слалом-гигант, а в остальные – слалом. Затем они плавно перейдут к участию в чемпионате России по горнолыжному спорту среди лиц с ПОДА.

- Склоны «Горного воздуха» отлично подходят для таких тренировок. Мы были здесь в прошлом году, оценили великолепную обстановку, склоны, атмосферу и понимание со стороны организаторов, - поделился Назаров. - Трасса подготовлена на уровне Олимпийских и Паралимпийских игр - всё жёстко, ровно, есть сети безопасности. К тому же мы здесь одни, трассу перекрыли специально для нас. Мы очень довольны, что вновь сюда приехали.

С ним солидарны и сами спортсмены. Большинство из них на острове уже в четвёртый раз.

Двукратный серебряный и бронзовый призер Паралимпийских игр, пятикратный чемпион мира 2015 года, многократный победитель и призер этапов Кубка мира и Европы Алексей Бугаев прилетел с Красноярска. В составе российской команда выступает с 2012 года. Горнолыжным спортом занимается почти 15 лет.

- Сахалин – классное место! Лично мне здесь очень нравится! – поделился спортсмен. - Здесь интересные склоны – необычные, волнистые, чем-то схожи со склонами Южной Кореи. Подготовка трассы и организация тренировок на хорошем уровне. Ваши специалисты стараются сделать всё, чтобы нам было комфортно тренироваться. Поэтому подготовка получается достаточно продуктивной.

- Склон подготовлен хорошо. Сама трасса необычная – одновременно и пологая и крутая. Это здорово, значит будет скорость и крутые повороты. Сейчас мы готовимся к основному старту, поэтому нужно больше рисковать. Ведь в Корее такие же сложные трассы, как у вас, нужно быть готовым ко всему, - рассказал заслуженный мастер спорта, бронзовый призер Паралимпийских игр, призер чемпионата мира, призер и победитель Кубков мира и Кубков Европы Александр Алябьев.

Добавим, вместе с паралимпийцами склон обкатывали и другие спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата. Они готовились к предстоящему чемпионату России по горнолыжному спорту, который пройдёт в Южно-Сахалинске с 26 февраля по 2 марта.