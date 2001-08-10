Чемпионат России по горнолыжному спорту и сноуборду среди лиц с ПОДА во второй раз пройдет на СТК «Горный воздух»
В Южно-Сахалинске на склонах спортивно-туристического комплекса «Горный Воздух» с 26 февраля по 2 марта пройдет чемпионат России по горнолыжному спорту и сноуборду лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
Старт дадут 26 февраля в 10:00 на средней площадке СТК «Горный воздух». После торжественной церемонии открытия чемпионата, мужчины и женщины выявят сильнейших в супер-гиганте.
27 февраля состоятся соревнования в дисциплине супер-комбинация. Первая попытка у женщин и мужчин начнется в 9:45. 28 февраля разыграют комплекты наград в слаломе. Старт в 9:45. Слалом-гигант на склонах СТК пройдет 1 марта в 9:45.
Завершатся соревнования 2 марта. На трассу спортсмены выйдут в 9:30. В последний день соревнований можно увидеть сноуборд-кросс. Награждение победителей и призеров, церемония закрытия начнут в 12:00 на средней площадке СТК.
Напомним, на Сахалин прибыли атлеты паралимпийской команды России по горным лыжам и сноуборду, которые примут участие в чемпионате России по горнолыжному спорту и сноуборду среди лиц с ПОДА. В их составе: бронзовый призер Паралимпийских игр, серебряный призер чемпионата мира, призер Кубка мира, обладатель Кубка Европы, многократный чемпион России по горнолыжному спорту Александр Алябьев, двукратный серебряный и бронзовый призер Паралимпийских игр, пятикратный чемпион мира 2015 года, многократный победитель и призер этапов Кубка мира и Европы Алексей Бугаев; бронзовый призер чемпионата мира 2015 года, многократный призер кубков Азии, мира, Европы, многократный чемпион России Александр Ветров; серебряный и двукратный бронзовый призер чемпионата мира 2015 года, призер Кубков мира, многократная чемпионка России Мария Папулова; многократный победитель первенства России 2015 года, участник международных стартов среди юниоров 2014 года Алексей Микушин; победитель и призер этапов Кубка мира 2018, серебряный и бронзовый призер Кубка Европы Варва Ворончихина; призер чемпионатов России, участница Паралимпийских игр и международных соревнований Анастасия Хорошева; Николай Шувалов, Лидия Флигиль.
А также в состав паралимпийской команды входит сахалинец, победитель чемпионатов России, участник международных соревнований по парасноуборду Владимир Игушкин.
Сахалинцы могут посмотреть на их выступления, пообщаться с ребятами, пожелать им удачи на Паралимпийских играхи сфотографироваться на память.
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