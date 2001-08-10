Одиннадцать сахалинцев представят регион на первенстве ДФО по греко-римской борьбе
В Ногликах прошло первенство Сахалинской области по греко-римской борьбе. На ковер СК «Арена» вышли спортсмены 2003-2004 года рождения из Анивы, Макарова, Охи, Поронайска, Тымовска, Южно-Сахалинска и, естественно, нефтяного поселка. Юноши в возрасте не старше 16 лет оспаривали не только медали, но и право представлять островной регион на первенстве ДФО. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
- Победители и призеры были определены в 11 весовых категориях. В шести из них первенствовали «греко-римляне» из островной столицы, в трех – борцы из Анивы. По одной золотой награде в активе борцов из Ноглик и Охи, - рассказал главный судья соревнований Олег Накагава.
С медалями за первое место вернулись в Южно-Сахалинск Артем Ахмадеев (до 35 кг), Дмитрий Мачковский (до 38 кг), Радик Ахатов (до 41 кг), Виталий Сикора (до 48 кг), Святослав Зимин (до 57 кг), Герман Дриевский (до 85 кг). Помимо них победителями первенства стали анивчане Яков Ян (до 52 кг), Савелий Сухобоков (до 62 кг), Олег Ковалевский (до 68 кг), а также Тимофей Марцынкевич (до 44 кг) из Ноглик и Юрий Демченко (до 75 кг) из Охи.
Радость победы с ними разделяют тренеры Александр Огарков, Евгений Иванов, Хон У Сик, Эдуард Зарюта, Ци Ин Бок, Сергей Юверов, Владимир Федосов, Олег Накагава.
По решению судейской коллегии, обладателем приза «За лучшую технику» стал Святослав Зимин (Южно-Сахалинск), «За волю к победе» - Олег Ковалевский (Анива), «Приз зрительских симпатий» - Дмитрий Криворучко (Поронайск), «Лучший судья» - Владимир Федосов (Оха).
Все борцы, завоевавшие золотые награды, включены в состав сборной команды Сахалинской области для участия в первенстве ДФО, которое пройдет в Хабаровске 9 марта.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
14:45 19 Февраля Фестиваль «Зимние забавы» состоялся в Южно-Сахалинске
15:56 20 Февраля В Южно-Сахалинске прошел финал конкурса «Наша армия сильна»
15:29 20 Февраля В холмской школе № 8 провели патриотический смотр строя и песни
- 17:02 20 Февраля Руководитель организации присвоила 200 тысяч рублей
10:36 29 Января В Японском море продолжают поиск пропавших моряков
16:44 1 Февраля На Сахалине объёмы производства мяса растут
13:31 29 Января Представитель «Детей Азии» оценил качество южно-сахалинских трамплинов
14:41 31 Января В Холмске прошел «День дорожной безопасности»
Выбор редакции
- 13:32 Сегодня В Южно-Сахалинске состоялись соревнования по горным лыжам среди ветеранов и любителей
- 12:44 Сегодня В 2017 году островные пенсионеры получили больше 36 миллиардов рублей
- 11:28 Сегодня Островные борцы завоевали золотую и серебряную медали чемпионата ДФО
- 10:32 Сегодня Около 400 участников собрал юбилейный лыжный марафон в Троицком
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?