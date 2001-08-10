Одиннадцать сахалинцев представят регион на первенстве ДФО по греко-римской борьбе

В Ногликах прошло первенство Сахалинской области по греко-римской борьбе. На ковер СК «Арена» вышли спортсмены 2003-2004 года рождения из Анивы, Макарова, Охи, Поронайска, Тымовска, Южно-Сахалинска и, естественно, нефтяного поселка. Юноши в возрасте не старше 16 лет оспаривали не только медали, но и право представлять островной регион на первенстве ДФО. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

- Победители и призеры были определены в 11 весовых категориях. В шести из них первенствовали «греко-римляне» из островной столицы, в трех – борцы из Анивы. По одной золотой награде в активе борцов из Ноглик и Охи, - рассказал главный судья соревнований Олег Накагава.

С медалями за первое место вернулись в Южно-Сахалинск Артем Ахмадеев (до 35 кг), Дмитрий Мачковский (до 38 кг), Радик Ахатов (до 41 кг), Виталий Сикора (до 48 кг), Святослав Зимин (до 57 кг), Герман Дриевский (до 85 кг). Помимо них победителями первенства стали анивчане Яков Ян (до 52 кг), Савелий Сухобоков (до 62 кг), Олег Ковалевский (до 68 кг), а также Тимофей Марцынкевич (до 44 кг) из Ноглик и Юрий Демченко (до 75 кг) из Охи.

Радость победы с ними разделяют тренеры Александр Огарков, Евгений Иванов, Хон У Сик, Эдуард Зарюта, Ци Ин Бок, Сергей Юверов, Владимир Федосов, Олег Накагава.

По решению судейской коллегии, обладателем приза «За лучшую технику» стал Святослав Зимин (Южно-Сахалинск), «За волю к победе» - Олег Ковалевский (Анива), «Приз зрительских симпатий» - Дмитрий Криворучко (Поронайск), «Лучший судья» - Владимир Федосов (Оха).

Все борцы, завоевавшие золотые награды, включены в состав сборной команды Сахалинской области для участия в первенстве ДФО, которое пройдет в Хабаровске 9 марта.