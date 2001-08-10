Около 400 участников собрал юбилейный лыжный марафон в Троицком

На старт традиционной зимней гонки вышли любители лыж из большинства районов области. В зависимости от возраста, опыта и уровня подготовки организаторы предложили им дистанции от 1 до 50 километров различной степени сложности. Для удобства владельцев личного транспорта на месте соревнований оборудовали вместительную парковку. Настроение гостям спортивного праздника поднимала ритмичная музыка, а замерзать не давали горячий чай и пирожки. Об этом ТИА «Острова» рассказал пресс-секретарь губернатора и правительства Сахалинской области.

Первыми свои дистанции – от одного до трех километров под ободрительные крики родителей и тренеров преодолели самые юные участники гонки – младшеклассники. Наименьшую по длине трассу – тысячу метров - быстрее других - за три с половиной минуты - пробежал Ян Че из села Чапланово Холмского района. Лыжами девятилетний мальчик увлекается уже третий год.

- Мечтаю стать спортсменом-лыжником высокого класса и, главное, выигрывать дальше, - сказал на финише победитель.

А вот для самого возрастного участника марафона – 66-летнего Вилиса Таурениса спортивные рекорды – не так важны.

- Лыжи в первую очередь – это здоровье. Полжизни я провел, работая в море. И вот теперь стараюсь компенсировать недостаток движения. Уже пятый год плотно занимаюсь лыжными гонками. Ставлю перед собой все новые цели и когда их достигаю, получаю большое удовольствие, - отмечает спортсмен-любитель.

Для взрослых участников гонки, рассказал один из ее организаторов, директор Анивской спортшколы Андрей Саулей, в этом году подготовлен круг длиной 16,7 километра. Пробежать его свободным стилем можно один, два или три раза, преодолев, соответственно, дистанции 16,7, 33,4 километра или марафонские 50 километров.

- На 50 километров у нас заявилось 24 участника, на 33,4 километра – 82, а на 16,7 километра – еще около 50 человек. Помимо взрослых на соревнования прибыли воспитанники всех спортивных школ области. Для удобства лыжников прямо на трассе оборудованы точки питания, - отметил Саулей. – Участие в Троицком марафоне дает возможность любителям лыж не только посостязаться в скорости, но и насладиться красивейшей природой – отсюда открываются виды на Южно-Сахалинск, пик Чехова и лучший горнолыжный курорт Дальнего Востока «Горный Воздух».

Окончание гонки в самой престижной категории соревнований – на 50 километров у мужчин - сопровождалось лыжной дуэлью. На финишную прямую почти одновременно вышли Семен Суба и Денис Кабанен.

- Всю гонку я шел за Денисом, ждал момента и не отпускал соперника. И вот буквально на последних метрах решил, что смогу опередить, - поделился выигравший марафон Суба. - Лыжами занимаюсь четырнадцатый год. Это моя первая дистанция на 50 километров и сразу победа. Результат - 2 часа 40 минут и 32 секунды. Теперь хочу выиграть еще один марафон памяти Игоря Фархутдинова. В прошлом году это удалось, - добавил военнослужащий из Южно-Сахалинска, обладающий первым взрослым разрядом по лыжным гонкам.

У женщин самая длинная дистанция покорилась единственной участнице, кандидату в мастера из Троицкого Кристине Зыковой. 16,7 километров быстрее других пробежала военнослужащая Мария Муратова. А на трассе длиной 33,4 километра первенствовала Валерия Кухарева из Корсакова. У мужчин на той же дистанции победил Андрей Гринштейн из Южно-Сахалинска.

Завершился спортивный праздник церемонией награждения. Призы получили лыжники, занявшие первые пять мест. Победителям самых престижных категорий награды вручал губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, который вместе с другими участниками гонки преодолел марафонскую дистанцию.

- Первый раз бежал 50 километров, ощущения отличные, трасса подготовленная и очень интересная, - отметил он. - Радует, что нынешний Троицкий марафон привлек внимание многих лыжников-любителей - не только взрослых, но и детей, молодежи. С каждым годом соревнования становятся все более популярными. И это здорово, что у людей есть возможность посоревноваться, получить позитивный настрой, мощный заряд бодрости и массу впечатлений. Такие лыжные гонки в выходные прошли во многих муниципальных образованиях Сахалинской области.