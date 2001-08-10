В Южно-Сахалинске состоялись соревнования по горным лыжам среди ветеранов и любителей

В островном регионе состоялись соревнования по горным лыжам среди ветеранов и любителей Около 50 спортсменов вышли на склон трассы запад, чтобы выявить лучшего в слалом гиганте. Самому старшему участнику 76 лет, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Сегодня на старте ветераны и любители, бывшие спортсмены и тренеры-преподаватели. В общем все те, кто имел хоть малейшее представление о том, что такое горные лыжи.

Тамаре Филипповне Нагорничных далеко за 70 лет. Она встала на лыжи 55 лет назад. На Сахалин Тамара Филипповна приехала в 1961 году. Тогда на склонах СТК «Горный воздух» таких трасс не было. Были любители-спортсмены, которые пытались кататься на горных лыжах. Да и лыжами их не назовешь, деревянные, без кантов.

- Сегодня трасса очень скоростная, я пыталась гасить скорость, притормаживала. Я постоянно участвую в этих соревнованиях. Все еще катаюсь, - рассказывает Тамара Филипповна.

Еще одной участницей соревнований стала тренер по сноуборду Ольга Желтова. Ольга универсальный человек и катается как на сноуборде, так и горных лыжах. Поэтому любые соревнования для нее стимул не терять форму и, как говорится, оставаться в строю.

- У меня сегодня один конкурент- тренер инструктор по горным лыжам. Мы с ней соревнуемся. На самом деле для нас это не только соревнования, но и приятный отдых. Мои ученики наблюдают за мной, помогают: приносят мне куртку на финише, забирают одежду на старте, болеют за меня, - поделилась Ольга Желтова.

По результатам двух стартов в возрастной категории 60 и старше первое место завоевала Елена Максаева. Второе почетное место заняла Татьяна Борисенко. Томара Нагорничных была третьей.

В возрастной категории 50 – 49 лет финишировала единственная участница. Ей и досталась победа – Татьяна Лактионова.

- Соревнования среди ветеранов и любителей горнолыжного спорта являются традиционными. К нам приехали спортсмены из Холмска, Томари, Южно-Сахалинска, Невельска, Горнозаводска, Камчатки, Владивостока. Еще одни старты состоятся 1 апреля. Победители получат призы и грамоты, - рассказал директор школы по горнолыжным видам спорта и сноуборду Дмитрий Быков.

В возрастной группе 30-39 лет победу одержала Ольга Желтова. Второе место у Анастасии Ломакиной, третьей была Татьяна Цыганюк.

У мужчин в возрастной группе 60 и старше первым был Анатолий Пак, второе место у Александра Каталагина, третье место у Юрия Малых.

В возрастной группе 50-59 лет первым стал Евгений Поляков, вторым оказался Сергей Авасьев и третьим Евгений Ступин.

В возрастной категории 40-49 лет победу одержал Евгений Петров, вторым оказался Василий Засадыч и третьим был Алексей Желтов.

В возрастной группе 30-39 лет на верхнюю ступень пьедестала почета поднялмся Алексей Забытов. Вторым был Александр Глобин и третьим оказался Виталий Кузьмин.

Победители и призеры получили призы из рук ветеранов горнолыжного спорта – Юрия Ивановича Кулешова и Анатолия Сергеевича Яцкий.