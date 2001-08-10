Сахалинские лыжники разыгрывают финал Кубка России
24 февраля в Архангельской области начались cоревнования для неприглашённых на Олимпиаду лыжников в лыжном центре Малиновка, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
Министерство спорта РФ приняло решение объединить этот турнир с финалом Кубка России, а именитые чемпионы – Устюгов, Легков, Белов, Вылегжанин, Петухов, Крюков, Бессмертных, Шаповалова, Матвеева – все принимают в нём участие, вместе со спортсменами, представляющими Сахалинскую область. В выходные прошли гонки с раздельного старта и спринт. Марина Черноусова и Анастасия Власова отметились попаданием в десятку лучших. На этой неделе ожидаются командные спринт, скиатлон и марафон.
В субботу прошли гонки свободным стилем. У мужчин на 15 километрах не было равных Артему Мальцеву (35:38), который обыграл серебренного призера Сочи Максима Вылегжанина (35:51) и Петра Седова (36:02). Только что вернувшийся с Олимпийских игр Андрей Мельниченко был четвертым с отставанием почти в минуту. Неделей ранее Мельниченко на этой же дистанции был 14-м в Корее, где столько же уступил третьему месту.
Сахалинские лыжники в такой солидной компании не затерялись. Алексей Черноусов начала гонку спокойно, проехав первый круг с 45-м результатом, второй с 31-м, а на финише уже был 26-м. Его время на 15-и километрах составило 38:15 минут. Владимир Каркин начал быстрее, но к финишу сбавил – 38-е место и время 38:44.
Женскую 10-километровую гонку выиграла Мария Истомина (28:25). Сахалинская лыжница Марина Черноусова, как и её муж, стартовала не сломя голову, показывая на её средней части 11-е время. На втором круге она смогла прибавить, пройдя его практически в одно время с победителями, и заняла шестое место со временем 29:04 минут.
На следующий день в спринте классическим стилем не стартовавшая ранее Анастасия Власова смогла проявить себя. В квалификации она показала девятое время, была второй в своем 1/4-финальном забеге, но оступилась в полуфинале, в итоге заняв 11-е место. Мария Черноусова и Виктория Калинина также прошли квалификацию, но остановились в 1/4-финала, показав итоговое 19 и 27 место. Лучшей же в этот день стала призер Чемпионата мира Наталья Матвеева, представляющая Рязанскую область и Москву.
В мужском спринте подиум разыграли одни из сильнейших гонщиков России. Глеб Ретивых выиграл, Александр Панжинский был вторым и Андрей Парфенов - третьим. Панжинский восемь лет назад стал серебряным призером олимпийских игра в Ванкувере, в этом году в Корее занял 11-е место. В этой гонке Владимир Каркин единственным из сахалинцев, кто сумел пройти сквозь сито квалификации, но остановился к 1/4-финала, показав 28-е место. Андрей Власов был 49-м, Яков Леманов – 51-м.
Завтра в Малиновке пройдут командные спринты свободным стилем, в среду – скиатлоны на 15 и 30 километров. Турнир завершат классические марафоны – на 30 км в пятницу у женщин и на 50 км у мужчин в субботу.
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