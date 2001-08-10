Турнир по греко-римской борьбе состоялся в Южно-Сахалинске

Порядка 60 спортсменов из Южно-Сахалинска вышли на бойцовский ковер 23 февраля. Задача турнира не только выявить сильнейших спортсменов, но и воспитать у молодого поколения, а участниками стали мальчишки 2006-2007 года рождения, патриотические качества. Турнир проводится с 1999 года и всегда в День защитника Отечества. Об этом ТИА «Острова» рассказали в региональном фонде «Родные острова».

Павел Кузьменко, организатор турнира и председатель СОО ВООВ «Боевое Братство» отмечает, что турнир проводится в 19 раз. Ребята, которые выходили на бойцовский ковер во время проведения первых соревнований, сейчас уже тренеры и выставляют своих подопечных. А кто-то вступил в ряды организаторов турнира.

К примеру, главный судья соревнований Виталий Хон хорошо помнит первый турнир, на котором он выступал в качестве спортсмена. Тогда удалось подняться на пьедестал почета. Сейчас ведет активную тренерскую работу и на турнир выставляет уже своих учеников.

- Они нужны эти соревнования. Это праздник мужчин. И Дети их уже ждут. Знают, что турнир будет и готовятся с нему, добавляет Виталий.

Региональный фонд «Родные Острова» с удовольствием принял участие в данном мероприятии. И оказал благотворительную помощь в его организации.

Член попечительского совета фонда Игорь Янчук в приветственном слове обратился как раз к молодому поколению защитников:

- 23 февраля - олицетворяет мужество и достоинство мужчин – защитников Отечества. И это не только служба в армии, это труд на благо родного города и острова. Воспитание молодого поколения, стремление стать защитой и опорой для своих родных и близких.

Игорь Янчук также добавил, что региональный фонд «Родные Острова» уже ранее оказывал поддержку данному виду спорта. Так, зимой благодаря помощи благотворителей, региональная команда отправилась на первенство ДФО по греко-римской борьбе в Приморье.

Организаторы добавляют, что в следующем году, юбилейном для турнира, подготовят много сюрпризов для участников и зрителей. Уже известно, что пригласят борцов из всех районов острова.

Победители турнира.

Весовая категория 26 кг:

1 место - Нестор Шубаро,

2 место - Карен Шагинян,

3 место - Даниил Лазер.

Весовая категория 29 кг:

1 место - Даниил Минеев,

2 место - Максим Доронин,

3 место - Дамир Галиакбаров.

Весовая категория 32 килограмма:

1 место - Артем Гольцев,

2 место - Андрей Ким,

3 место - Рустам Гафуров.

Весовая категория 35 кг:

1 место - Никита Черношкуренко,

2 место - Алибек Магомедов,

3 место - Даниил Марцынкевич.

Весовая категория 38 кг:

1 место - Руслан Курамагомедов,

2 место - Иван Спахов,

3 место - Тигран Молтесян.

Весовая категория 42 кг:

1 место - Саша Барабанов,

2 место - Артур Баран,

3 место - Азиз Ахмедов.

Весовая категория 46 кг

1 место - Вова Миловских,

2 место - Чехрон Эсанов,

3 место - Женя Еременко.

Весовая категория 50 кг:

1 место - Витя абакумов,

2 место - Саша Хан,

3 место - Саша Снигерев.

Весовая категория 54 кг:

1 место - Артем Кашкаров,

2 место - Остап Чернай,

3 место - Андрей Теплов.

Весовая категория 58 кг:

1 место - Дима Ким,

2 место - Борис Хан,

3 место - Костя Семенов.

Весовая категория 63 кг:

1 место - Леша Кечатов,

2 место - Руслан Пак,

3 место - Саша Константинов.

Весовая категория 69 кг:

1 место - Даниил Наумов,

2 место - Артур Редченко,

3 место - Саша Депов.

Весовая категория 76 кг:

1 место - Алексей Чумаков,

2 место - Тимур Шкотов,

3 место - Константин Талин.

Весовая категория свыше 76 кг:

1 место - Роберт Казинов,

2 место - Виктор Санин,

3 место - Коля Иванов.