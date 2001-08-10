Более 100 сахалинских кикбоксеров поборолись в Томари

Сахалинская Региональная Общественная Организация «Федерация Армейского Рукопашного боя» 23- 25 февраля в городе Томари приняла участие в чемпионате и первенстве Сахалинской области по кикбоксингу. В двухдневном турнире приняли участие более 100 спортсменов в возрасте от 11 лет из Охи, Смирных, Чехова, Холмска и Южно-Сахалинска.

Как рассказали ТИА «Острова» в «Федерации Армейского Рукопашного боя», спортсмены боролись за звания победителей в 20 весовых категориях от 42 кг до 85 кг и выше в разделах фулл-контакт и фулл-контакт с лоу-киком.

«Федерацию Армейского Рукопашного боя» представляло 14 спортсменов, под руководством президента федерации Пряхина Евгения.

В личном зачете федерации:

9-первых мест - это Веремьёв Максим, Чан Роман, Сенотрусов Евгений, Аксютич Юрий -2 первых, Бережнов Данил, Мордасов Артем, Керро Денис, Вахрушев Михаил.

4-вторых места - это Ивашкин Никита, Нестеркин Кирилл, Ганага Алексей, Крылов Николай.

1- третье место - это Самохвалов Антон.

Все победители и призёры соревнований получили памятные кубки и медали.