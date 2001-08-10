Юные лыжники поборолись за медали турнира памяти Бориса Егорова

Традиционные соревнования по лыжным гонкам памяти ветерана спорта Бориса Егорова прошли в Южно-Сахалинске в минувшее воскресенье. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

За медали турнира сразились более сотни спортсменов в возрасте от 5 до 12 лет. Участникам из Южно-Сахалинска, Углезаводска, Холмска и Корсакова предстояло пробежать классическим стилем 1 км, 500 и 300 метров. Всего на старт вышло 68 мальчиков и 48 юных лыжниц.

Ребята показали достойные результаты. На километровой дистанции среди мужской половины 2006-2007 г.р. равных не было Владу Миронову, его результат составил 3,16 мин. Победу ему уступил Илья Галуцких (3,34). Почётное третье место занял Григорий Царукян (3,37).

В 500-метровом забеге (2008-2009 г.р.) лучшим стал Константин Вдовин, преодолев трассу за 2,49 минут. Вторым пришёл Дмитрий Глазунов (3,00), а третьим – Михаил Носулич (3,01). На 300-метровке самым сильным и выносливым оказался Давид Ким (1,30). С незначительным отставанием (в одну секунду) второе место занял Лука Бакстер. На третьей позиции разместился Тимофей Старовойтов с результатом 1,34 минуты.

Среди представительниц прекрасного пола быстрее всех 1 км пробежала Маргарита Тонконог (3,42), за что и получила золотую медаль. Серебро завоевала Полина Тен (3,52), а бронзу – Валерия Голенко (3,55).

Полкилометра за 3,05 минут преодолела Екатерина Бородина. Второй на дистанции стала Изабелла Чудинова (3,11), а третьей – Ксения Розова (3,16).

На 300 метрах победу одержала Виктория Савлук (1,20). Серебряным призёром стала Алёна Позднякова (1,26), а бронза досталась Кире Яблочниковой (1:28).

Аня Бородина получила специальный приз, как самая юная участница забега.

Соревнования памяти ветерана Великой Отечественной войны и спорта Бориса Егорова проводятся в Сахалинской области уже шестой раз. Борис Дмитриевич проработал в системе образования островного региона более 60 лет. С 1971 года – старший тренер по лыжным гонкам в областной ДЮСШ, подшефной школе ОС «Динамо». Судья республиканской категории. В качестве судьи обслуживал соревнования зоны Сибири и Дальнего Востока, активно участвовал в судействе соревнований областной организации «Динамо». Был пропагандистом спорта Сахалинской области. Награждён правительственной наградой – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.