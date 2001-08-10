Российские паралимпийцы на Сахалине готовятся к выступлениям в Южной Корее

На трассах спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» в Южно-Сахалинске стартовал чемпионат России по горнолыжному спорту и сноуборду среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Здесь собрались 29 спортсменов из Москвы, Алтайского и Камчатского краев, Новосибирской, Московской и Сахалинской областей. Об этом ТИА «Острова» рассказали в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

В числе атлетов, вышедших на склоны горы Большевик, - участники Паралимпийской команды России по горным лыжам и сноуборду. Это бронзовый призер Паралимпийских игр, серебряный призер чемпионата мира, призер Кубка мира, обладатель Кубка Европы, многократный чемпион России по горнолыжному спорту Александр Алябьев, двукратный серебряный и бронзовый призер Паралимпийских игр, пятикратный чемпион мира 2015 года, многократный победитель и призер этапов Кубка мира и Европы Алексей Бугаев, бронзовый призер чемпионата мира 2015 года, многократный призер Кубков Азии, мира, Европы, многократный чемпион России Александр Ветров, серебряный и двукратный бронзовый призер чемпионата мира 2015 года, призер Кубков мира, многократная чемпионка России Мария Папулова, а также наш земляк - победитель чемпионата России, участник международных соревнований по парасноуборду Владимир Игушкин, и многие другие.

- Мы неспроста приехали на Сахалин, - отметил главный судья соревнований, старший тренер Паралимпийской команды России Александр Назаров. - Здесь подходящие условия для акклиматизации, а трасса «Армейка» очень похожа на ту, что находится в Пхенчхане.

Специалисты СТК «Горный воздух» имеют большой опыт проведения крупных спортивных мероприятий. Например, чемпионат России по горнолыжному спорту и сноуборду среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата здесь проводится во второй раз.

- Специально к соревнованиям подготовили трассу «Спортивную», - рассказал руководитель по эксплуатации горнолыжных склонов СТК «Горный воздух» Никита Буланенко. - Использовали воду со снегом, чтобы получить нужный рельеф. Полученным результатом тренеры и участники состязаний довольны. Трасса соответствует всем требованиям.

- На спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух» созданы все условия для проведения серьезных соревнований, - сказал министр спорта и молодежной политики Сахалинской области Сергей Буренков. - Радует и тот факт, что именно с Сахалина мы проводим атлетов России на Паралимпийские игры. Отечественная команда по ски-кроссу прошла подготовку на наших склонах и завоевала на Олимпийских играх бронзу. Надеемся, что российские паралимпийцы тоже не останутся без медалей

Горнолыжник Анатолий Дубровский прибыл на Сахалин из Республики Башкортостан. В 19 лет попал в аварию на машине и остался без ног. В трудную минуту парня поддержали родные. Со временем Анатолий стал заниматься спортом. Прежде предпочитал пауэрлифтинг, два года назад переключился на горные лыжи.

- Я хочу пожелать людям, чтобы, попав в трудную жизненную ситуацию, они не терялись, но находили в себе силы ради близких идти дальше, - поделился спортсмен. – Благодаря спорту появляются новые друзья, знакомые, а вместе с ними и интерес к жизни.

Люди с ограниченными возможностями здоровья все чаще стремятся двигаться вперед, добиваться успехов в физической культуре. В этом им большую помощь оказывает государство. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что органы власти страны неизменно будут уделять приоритетное внимание развитию паралимпийского спорта. Например, сегодня в Сахалинской области адаптивной физической культурой занимаются около трех тысяч человек. Среди них есть спортсмены, которые выступают на соревнованиях высокого ранга.

Чемпионат России по горнолыжному спорту и сноуборду среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в Южно-Сахалинске завершится 2 марта. На следующий день российские паралимпийцы вылетят в Пхенчан.