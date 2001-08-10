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11:41, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил
Семейные команды Южно-Сахалинска приглашают к участию в шахматном турнире
В ближайшие выходные в Южно-Сахалинске впервые пройдет семейный турнир по шахматам. Регистрация участников состоится 3 марта в ГШК «Каисса» (ул. Чехова, 4) в 11:00. Первый тур – в 13:00.
Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики, к участию в турнире приглашаются семейные команды, состоящие из двух человек: ребенок не старше 2004 г.р. + родитель (мама или папа, также допускаются бабушка или дедушка).
Победитель будет определен по швейцарский системе, а контроль времени – 15 минут на партию + 10 секунд за каждый ход.
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