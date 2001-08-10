Трое воспитанников ОГАУ «ФК «Сахалин» подписали контракт с профессиональной командой
Для выступления в весенней части спортивного сезона ПФЛ 2017/2018 Профессиональный спортивный клуб «Сахалин» подписал контракты с несколькими игроками, в их числе трое воспитанников ОГАУ «ФК «Сахалин».
Как рассказали ТИА «Острова» в футбольном клубе, полузащитник Сергей Гаврилко уже имеет опыт выступления в ПФЛ в составе футбольного клуба «Сахалин». Сергей уже в 4 года начал заниматься футболом в Таранае. В семилетнем возрасте переехал в Южно-Сахалинск, где начал играть в футбол в команде «Сахалинец», которую в то время тренировал Евгений Крючков, генеральный директор ОГАУ «ФК «Сахалин». В нашей футбольной школе Сергей появился со дня основания, где начал расти в качественного футболиста. Он многократный лучший игрок и лучший бомбардир турниров Сахалинской области, становился лучшим полузащитником Дальнего Востока.
- Приятно снова подписать контракт с ПСК «Сахалин». Это очередной вызов для меня, шанс доказать самому себе, что мечты сбываются. Я много работал над собой, и это оказалось не зря. Рад, что большая часть игроков ФК «Сахалин» осталась с прошлого года, поэтому влиться в коллектив будет намного легче. Буду усердно работать, чтобы доказать тренерскому штабу, что готов играть в основном составе, - рассказал Сергей Гаврилко.
Следующий игрок, подписанный ПСК «Сахалин» - это полузащитник Данил Моторин. Он начал свой футбольный путь в «ДЮСШ» г. Холмск, первым тренером для Данила стал Платон Кривощеков. В прошлом году перейдя в ОГАУ «ФК «Сахалин» стал быстро прогрессировать, неоднократно признавался лучшим защитником и полузащитником в областных и дальневосточных соревнованиях.
- Я уверен, что юные футболисты ОГАУ «ФК «Сахалин» мечтают оказаться в профессиональной команде. Подписание контракта с ПСК «Сахалин» - это доказательство того, что я работал в правильном направлении. Руководству и тренерскому составу ОГАУ «ФК «Сахалин» хочу сказать слова благодарности за тот труд, что они вложили в меня, - делится своими эмоциями Данил Моторин.
Свой первый профессиональный контракт подписал также голкипер Данил Сливков. Футболом начал заниматься в «ДЮСШ» пгт. Ноглики, а первыми тренерами для него были Евгений Кравченко и Николай Барышевский. Большим шагом для Данила стал приход в ОГАУ «ФК «Сахалин», где он начал заниматься с тренером по работе с вратарями. Данил неоднократно признавался лучшим голкипером на дальневосточных детско-юношеских турнирах. В прошлом году выступал за ФК «Ноглики», где вместе с командой стал победителем зоны «Дальний Восток» среди команд III дивизиона.
- Я просто счастлив, испытываю невероятные эмоции от такого важного события в жизни. Хочу сказать спасибо Андрею Скрипнику, нашему тренеру вратарей. Он вложил немало своего труда, чтобы я вырос в качественного голкипера, которому теперь дан шанс играть в профессиональной команде, - говорит Данил Сливков.
Пожелаем удачи нашим футболистам на профессиональном уровне.
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