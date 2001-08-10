«Хрустальный лед» объединил молодых фигуристов из Холмска и Южно-Сахалинска
В День защитника Отечества под сводами ледовой арены дворца спорта «Кристалл» прошло традиционное первенство «Хрустальный лед» на призы региональной федерации фигурного катания. Об этом ТИА «Острова» сообщили во дворце спорта.
За медали боролись более семидесяти спортсменов от 7 до 14 лет из Холмска и Южно-Сахалинска. Портовый город представили десять спортсменок, занимающихся под руководством Натальи Стениной.
Фигуристам предстояло выступить в нескольких спортивных разрядах: от «новичка» до третьего юношеского. Средний период обучения спортсменов составляет два-три года. Для многих участников выступление на первенстве стало дебютным в их спортивной карьере.
Начинающие фигуристы продемонстрировали обязательные элементы на льду и показали хорошую спортивную подготовку. Благодаря упорству и старанию, которым было пропитано каждое выступление, спортсмены заработали заветные баллы, а некоторые стали обладателями медалей.
В результате состязаний спортсмены разыграли одиннадцать комплектов наград. В самой конкурентной категории «Юного фигуриста», где соревновались семь участниц от 9 лет и старше, лучшей стала Ю Ми Кан. Среди девочек в возрасте 7 лет золотую медаль заработала Екатерина Виловатая. Лидеры определились также в других возрастных группах этой категории. Здесь победу праздновали: Влада Курзина и Виктория Цой.
Среди более опытных спортсменок, выступавших по программе третьего юношеского разряда в группе от 10 лет и старше, золото завоевала Варвара Мухортова, на втором месте гостья из Холмска – Эльвира Соломахина. В возрастной группе от 9 лет и старше лучшей стала Дарья Путиленко. Среди спортсменок в возрасте до 8 лет в третьем юношеском разряде победу праздновала Ульяна Петрищева.
Победителей и призеров наградили медалями и памятными статуэтками, остальные участники получили грамоты.
Следующие соревнования, на которых фигуристам предстоит проверить свои силы, состоятся на ледовой арене «Кристалла» в марте. Сейчас спортсмены продолжают тренировки и подготовку к предстоящим состязаниям.
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