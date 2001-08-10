В Южно-Сахалинске определились победители первых дней чемпионата России по горнолыжному спорту и сноуборду среди лиц с ПОДА

На спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух» продолжаются соревнования по горнолыжному спорту и сноуборду среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). На Старт вышли 29 спортсменов из Москвы, Алтайского и Камчатского краев, Новосибирской, Московской и Сахалинской областей.

Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области, в первый день соревнований спортсмены разыграли медали в дисциплине слалом – гигант. Среди женщин, выступающих стоя, первое место заняла Варвара Ворончихина из Новосибирской области (2:24,12). Второе место заняла Мария Папулова из Пермского края(2:28,75). Третье место досталось спортсменке из Москвы Анастасии Хорошевой (2:42,44).

У мужчин, выступающих той же дисциплине, первое место завоевал Алексей Бугаев из Красноярского края (2:14,43). Второе место у Александра Алябьева. Спортсмен представляет Москву и Сахалинскую область. Третье место у Алексея Микушина, представляющего Камчатский край (2:21,20).

У мужчин, выступающих сидя, победа досталась Анатолию Дубровскому из УФЫ, Республики Башкортостан (5:09,36).

Во второй день чемпионата спортсмены разыграли медали сразу в двух дисциплинах. В супергиганте у женщин, выступающих стоя, победа досталась Варваре Вороничихиной (1:10,51). В этой же программе Мария Папулова была второй. (1:12,27). Третье место заняла Мария Байчурина из Камчатского края (1:19,17). Среди мужчин первым был Александр Алябьев (1:06,07). Алексей Микушин в этот раз финишировал вторым (1:11,02). Сергей Александров стал третьим (1:18,27).

В дисциплине супер комбинация у женщин, не изменяя традициям, первой стала Варвара Вороничихина (1:52,61). Второе место у Марии Папуловой (1:55,62), третье у Анастасии Хорошевой (2:06,34).

Завтра спортсмены разыграют медали по сноуборду. Начало стартов в 14:00.

Отметим, 28 февраля на старт выйдет чемпион прошлого года по парасноуборду сахалинец Владимир Игушкин. В этот раз спортсмен вновь поборется за победу. Кроме того, Владимир Игушкин 3 марта отправится представлять регион и спортивную школу по горнолыжным видам спорта и сноуборду на Паралимпийские игры в Корею.

Посмотреть за стартами спортсменов можно на СТК «Горный воздух».