Сахалинские черлидеры вошли в состав сборной команды России
Сахалинские спортсменки взяли серебро в дисциплине «Чир джаз группа» на первенстве России по чир спорту в Москве и завоевали право выступать в сборной команде России на чемпионате Европы в Хельсинки (Финляндия).
Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области, состязания проходили 23 февраля в Москве. В чемпионате и первенстве принимали участие 38 регионов и 48 городов страны, 2771 спортсмен, 110 клубов, 27 судей и 300 тренеров.
Сахалинская двойка Эльвира Баранова и Ким Ю Ми завоевали серебро в дисциплине «Хип-хоп», бронзу в «Чир джаз», а также пятое место (из 42) в «Чир пом фристайл».
Дуэт Маргариты Редькиной и Наталья Колпак выиграли бронзу чемпионата РФ в «Чир хип-хоп».
Юлия Хакимзянова и Елена Ерега разместились на четвёртых позициях в «Чир хип-хоп» и «Чир джаз». Сахалинская чир хип-хоп группа стала 5-ой из 25.
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