Сахалинские черлидеры вошли в состав сборной команды России

Сахалинские спортсменки взяли серебро в дисциплине «Чир джаз группа» на первенстве России по чир спорту в Москве и завоевали право выступать в сборной команде России на чемпионате Европы в Хельсинки (Финляндия).

Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области, состязания проходили 23 февраля в Москве. В чемпионате и первенстве принимали участие 38 регионов и 48 городов страны, 2771 спортсмен, 110 клубов, 27 судей и 300 тренеров.

Сахалинская двойка Эльвира Баранова и Ким Ю Ми завоевали серебро в дисциплине «Хип-хоп», бронзу в «Чир джаз», а также пятое место (из 42) в «Чир пом фристайл».

Дуэт Маргариты Редькиной и Наталья Колпак выиграли бронзу чемпионата РФ в «Чир хип-хоп».

Юлия Хакимзянова и Елена Ерега разместились на четвёртых позициях в «Чир хип-хоп» и «Чир джаз». Сахалинская чир хип-хоп группа стала 5-ой из 25.