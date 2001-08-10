800 юных жителей области решили стать волонтерами на играх «Дети Азии»

Первые зимние международные игры «Дети Азии» на Сахалине намечены на 8-17 февраля 2019 года. Мероприятие состоится при поддержке властей страны. Оргкомитет по подготовке игр возглавил заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Об этом ТИА «Острова» рассказал пресс-секретарь губернатора Сахалинской области.

- Островной регион получит всевозможную помощь, - сказал губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко на совещании с участием руководителей органов исполнительной власти. – Это касается, например, выделения денежных средств на ряд объектов спортивной инфраструктуры, которые будут задействованы в состязаниях.

Международные игры «Дети Азии» с участием юных спортсменов из большинства азиатских стран, проводятся каждые четыре года. Цель мероприятия - пропаганда идей Олимпийского движения, развитие детского и юношеского спорта. Островной регион стал местом проведения состязаний не случайно. В 2019 году участники игр «Дети Азии» впервые будут бороться за победу в зимних видах спорта, это горные лыжи, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, фигурное катание, шорт-трек и хоккей. Сахалинская область располагает почти полным набором необходимой инфраструктуры. В частности, на юге Сахалина работает лучший дальневосточный горнолыжный курорт «Горный воздух», где российские олимпийцы готовились к стартам в Южной Корее.

- На Первые зимние игры «Дети Азии» в Южно-Сахалинск прибудет не менее двух тысяч человек, - отметил глава региона. – Тысяча – это спортсмены в возрасте до 16 лет. Всего будет 45 команд из 20 стран Азии, ряда субъектов Российской Федерации. Остальные - участники официальных делегаций, представители спортивных федераций, судейского корпуса. Мы должны провести Международные Игры на очень высоком уровне, позиционировать Сахалин и Курилы как регион, где активно развиваются зимние виды спорта, продемонстрировать гостям весь туристический потенциал островов, укрепить взаимовыгодные связи с азиатскими странами и другими регионам нашей страны.

Организаторы состязаний серьезно рассчитывают на помощь волонтеров. Для работы по 16 различным направлениям собираются привлечь тысячу молодых жителей области. Уже поступило 800 заявок. В марте начнется подготовка будущих волонтеров. Как было отмечено на совещании, на это направление работы надо обратить особое внимание, поскольку по инициативе Президента Владимира Путина 2018 год в Российской Федерации стал Годом добровольца (волонтера). По словам главы государства, это станет признанием заслуг перед обществом и оценкой колоссального вклада волонтеров в развитие страны.

В основном в ходе соревнований будут задействованы «Горный Воздух», ледовый дворец «Кристалл» и спортивный комплекс «Арена Сити». Представители профильных отечественных спортивных федераций проверили. какие имеются условия для проведения состязаний по биатлону, шорт-треку, прыжкам на лыжах с трамплина, сноуборду и хоккею и дали положительную оценку.

- В ближайшее время предстоит ввести в строй новую горнолыжную инфраструктуру, которая также будет задействована при проведении игр «Дети Азии», - сказал заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев. – Также завершить строительство горнолыжной деревни, где будет жить часть участников соревнований, второй очереди биатлонного центра и спортивной базы трамплинного комплекса, модернизировать систему оснежения «Горного воздуха» и горы Парковой.

В свою очередь спортивные федерации должны сформировать сборную Сахалинской области. Право выставить собственную команду дает островному региону статус хозяина Игр.