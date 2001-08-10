Чемпион мира Велимурад Алхасов провёл мастер-класс по самбо в Южно-Сахалинске

Сахалин посетил российский самбист, чемпион и призёр чемпионатов России по боевому самбо, чемпион мира, мастер спорта России Велимурад Алхасов. 27 февраля обладатель Гран-при MMA лиги АСВ (до 57 кг) провёл для островных спортсменов мастер-класс.

Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области, именитый боец прилетел в наш регион для акклиматизации перед чемпионатом России по самбо и боевому самбо (отбор на чемпионат мира), который пройдёт в первых числах марта в Хабаровске. Пользуясь случаем, Велимурад решил провести занятие для юных сахалинцев. Принять участие в мероприятии вызвалисьь десятки желающих, представителей федераций рукопашного боя, грэпплинга, джиу-джитсу, армейского рукопашного боя, самбо и дзюдо.

- Мы очень рады приветствовать на сахалинской земле людей, которые добились высоких результатов на спортивной арене. Отрадно, когда спортсмены такого уровня делятся опытом не только с начинающими, но и уже опытными бойцами. Уверен, что сегодняшний мастер-класс будет плодотворным, каждый из вас узнает что-то новое для себя и поделится навыками с другими спортсменами, - обратился к присутствующим специалист министерства спорта, туризма и молодёжной политики Сахалинской области Никита Гриник.

- В своём мастер-классе я хочу показать вам те вещи и тонкости, которые знаю в ММА, самбо и дзюдо, - отметил Велимурад Алхасов. – Тренируйтесь и помните, что в первую очередь вы это делаете для себя – для того, чтобы выступать на соревнованиях, достигать высот в спорте, постоять за себя и свою семью на улице.

Занятие проходило в два этапа. Первая половина тренировки была посвящена работе в кимоно, вторая – без него. Отрабатывались борцовские техники стоя и лёжа, болевые и удушающие приёмы.

Чемпион рассказал, что мастер-классы проводит не так уж и часто, в среднем раз в два месяца.

- Вчера я уже встречался с некоторыми ребятами, показывал им приёмы. Сегодня мы решили провести большую тренировку для всех желающих, - добавил Велимурад. - Я считаю своим долгом передать знания, которые у меня есть, молодому поколению спортсменов, которые хотят развиваться в разных видах единоборств.

В завершение мастер-класса наставник пожелал сахалинцам вести здоровый образ жизни, слушать и уважать старших, почитать младших, и как можно чаще посещать спортивные залы и тренироваться.

По словам руководителя региональной федерации джиу-джитсу Владислава Глухова, организация старается приглашать к себе как можно больше титулованных спортсменов.

- Совсем недавно в нашем зале побывал главный тренер сборной Кореи по хапкидо. Также мастер-классы здесь не раз проводили чемпионы мира по боксу, - сказал Глухов. – Сейчас в наших планах посетить всероссийский турнир по рукопашному бою, который пройдёт в Хабаровске 30 марта. В апреле нас ждёт международный турнир по джиу-джитсу. Наши ребята усиленно готовятся. Мастер-класс от Велимурада Алхасова станет хорошей базой и помощью в подготовке к предстоящим соревнованиям.