В субботу состоятся состязания по лыжным гонкам в зачет «Кубка губернатора – 2018»

3 марта в Южно-Сахалинске пройдут состязания по лыжным гонкам. Это этап XXII Спартакиады среди команд администраций МО, законодательных и исполнительных органов государственной власти Сахалинской области на «Кубок Губернатора-2018». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Старт и финиш гонки состоится на лыжной базе «Спартак» (ул. Горького. 7/1). Начало в 10:45.

По традиции, в составе каждой команды выступают четыре лыжника (женщина и три мужчины). Они бегут эстафету (женщины – 1 км, мужчины – 2 км).

В прошлом году на аналогичных соревнованиях первенствовала команда правительства островного региона, промчавшаяся по дистанции за 17 минут 30,1 секунды.