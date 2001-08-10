В Южно-Сахалинске пройдет турнир по волейболу, посвященный 8 марта

В ближайшие выходные в Южно-Сахалинске пройдет открытое первенство ГБУ СО «ВЦ «Сахалин» по волейболу среди девушек, посвященное 8 марта. Начало состязаний в ВЦ «Сахалин» (ул. Горького, 7/3) в 10:00. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики.

Как сообщают организаторы, свое участие уже подтвердили волейболистки из Анивы, Корсакова и Углегорска. Волейбольный центр на правах хозяев выставит несколько команд.

Победители и призеры будут определены в трех возрастных группах (2000-2003, 2004-2005, 2006-2007 г.р.).