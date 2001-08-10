Парасноубордисты сошлись за медали чемпионата России по горнолыжному спорту и сноуборду
На Сахалине стартовали соревнования парасноубордистов в рамках чемпионата России по горнолыжному спорту и сноуборду среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
В соревнованиях приняли участие 11 сильнейших спортсменов из шести регионов страны: Камчатского и Алтайского краёв, Московской и Сахалинской областей, Урала, Москвы и Ханты-Мансийска.
В первый день сноубордисты состязались в борд-кроссе. Им давалось две квалификационных попытки в одиночном спуске. Лучшее время шло в зачёт. После этого их ждали парные финальные заезды. Новичкам трасса давалась нелегко, было много падений. Опытные спортсмены катались увереннее.
- По сравнению с прошлым годом уровень подготовки и мастерства сноубордистов значительно вырос. Участники прошлогоднего чемпионата держатся хорошо и показывают приличное скольжение. Тем, кто выступают впервые, пока что тяжело, - отметил главный судья соревнований Евгений Пронашко. – Сама трасса интересная - не сильно сложная, но и не простая, рабочая и очень скоростная. Поэтому не всем удаётся пройти её без ошибок.
Спортсменка из Подмосковья Виктория Якимчук на Сахалине не впервые. В прошлом году она стала победительницей чемпионата России по горнолыжному спорту и сноуборду среди лиц с ПОДА. Сегодня она вновь показала хорошие результаты. Она преодолела спуск за 55:84 секунд.
- В этом году трасса сложнее, но она далась мне легко, ведь я и готовилась к этому, тренировалась весь сезон, - поделилась Вика. - Предстоящее испытание будет сложнее. Это будут первые соревнования по банкед-слалому в моей жизни. К ним мы готовились уже здесь на Сахалине, а дома только к борд-кроссу, - добавила Виктория Якимчук.
По результатам заездов первое место в классе SBLL2 (поражение ниже колен) занял Вячеслав Латышев (Пермь). Вторым стал Илья Цветков (Москва), а третьим – Всеволод Щеглов (Сахалин).
Среди участников с поражением рук равных не было Михаилу Слинкину (Ханты-Мансийск). Вторым приехал Александр Ахмадулин (Москва), а третьим – его земляк Владимир Егоров.
Евгений Слепов из Москвы (единственный в своём классе LL1 - поражение выше колена) показал результат в 1 мин. 11,20 секунд.
Завтра спортсмены померятся силами в банкед-слаломе – это дополнительный вид, введённый в этом году. Старт в 10:00. Чествование и награждение победителей состоится в 12:15 на средней площадке СТК "Горный воздух".
Напомним, трое участников чемпионата отправятся на Паралимпиаду в Пхёнчхан. Это наш земляк Владимир Игушкин, Михаил Слинкин из Ханты-Мансийска и москвич Александр Цыганков.
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