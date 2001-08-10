В Невельске пройдет крупный турнир по вольной борьбе на кубок компании «Горняк-1»

10-11 марта 2018 года в Спортивном комплексе ДЮСШ города Невельска пройдет региональный турнир по вольной борьбе среди юношей и мужчин на Кубок компании «ГОРНЯК-1».

В спортивном состязании примут участие более 150 борцов-вольников из Анивы, Корсакова, Курильска, Невельска, Макарова, Ноглик, Южно-Сахалинска, пгт Тымовское, Шахтерска, Охи и Поронайска.

В рамках большого спортивного праздника состоятся и мастер-классы, которые проведут гости турнира: Ибрагим Алдатов (борец вольного стиля, двукратный чемпион Мира, 2006 и 2013гг, двукратный серебряный призёр чемпионатов Мира, 2007 и 2011гг, бронзовый призёр чемпионата Мира, 2009г , серебряный призёр чемпионата Европы, 2009г, бронзовый призёр чемпионата Европы, 2013г., Заслуженный мастер спорта по вольной борьбе) и Ирбек Фарниев (чемпион Мира, 2003г и Европы, 2003г по вольной борьбе, четырехкратный чемпион России, 2003, 2007, 2008 и 2011гг, четырехкратный победитель Гран-при памяти Ивана Ярыгина, обладатель Кубка Мира 2008г, старший тренер женской сборной России).

Схватки начнутся в 10:00 10 марта. В субботу на ковер выйдут юноши, а в конце соревновательного дня пройдет встреча с именитыми спортсменами, которые прибудут на Сахалин впервые.

В воскресенье с 10:00 состоятся схватки мужчин. Команда-победитель этого турнира получит переходящий Кубок компании «ГОРНЯК-1», а спортсмены, одержавшие победу в личном зачете, специальные призы. Организационный комитет приглашает всех желающих на большой спортивный праздник, чтобы поддержать представителей муниципалитетов, а также познакомиться с гостями турнира. Вход свободный.