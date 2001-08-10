Тихоокеанское
информационное агентство
5 Марта 2018
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10:18, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Дмитрий Статнов из Шахтерска стал победителем международного турнира по боксу

В поселке Ягодное Магаданской области завершился международный турнир памяти известного боксера, героя французского Сопротивления, кавалера ордена Почетного легиона Якова Высоцкого. Это соревнования класса «Б», в которых участвуют юноши от 14 до 16 лет. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

В этом году на ринг вышли свыше 150 спортсменов из различных регионов России, а также Армении, Беларуси, ДНР, Израиля, Молдовы, Казахстана, Узбекистана.

Успешно выступил на этих состязаниях Дмитрий Статнов из Шахтерска. Подопечный тренера Сергея Алексеева блестяще проявил себя в весовой категории до 48 кг и занял первое место.

- В финале Дмитрий нанес поражение боксеру из Москвы, - пояснил Сергей Алексеев.

Кроме того, серебряным призером соревнований стал Ярослав Алехин из Томари. Он боксировал в весовой категории до 50 кг.

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