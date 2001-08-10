Дмитрий Статнов из Шахтерска стал победителем международного турнира по боксу
В поселке Ягодное Магаданской области завершился международный турнир памяти известного боксера, героя французского Сопротивления, кавалера ордена Почетного легиона Якова Высоцкого. Это соревнования класса «Б», в которых участвуют юноши от 14 до 16 лет. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
В этом году на ринг вышли свыше 150 спортсменов из различных регионов России, а также Армении, Беларуси, ДНР, Израиля, Молдовы, Казахстана, Узбекистана.
Успешно выступил на этих состязаниях Дмитрий Статнов из Шахтерска. Подопечный тренера Сергея Алексеева блестяще проявил себя в весовой категории до 48 кг и занял первое место.
- В финале Дмитрий нанес поражение боксеру из Москвы, - пояснил Сергей Алексеев.
Кроме того, серебряным призером соревнований стал Ярослав Алехин из Томари. Он боксировал в весовой категории до 50 кг.
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