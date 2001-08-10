Сахалинский лыжный марафон памяти Игоря Фархутдинова собрал больше 300 участников

На дистанции, вошедшей в престижную серию Russialoppet, объединяющую 25 крупнейших забегов в России и за рубежом, решили помериться силами жители островного региона, а также гости из Комсомольска-на-Амуре, Сургута, Хабаровска, Самары, Уфы, Екатеринбурга, Владивостока, Москвы, Рязани, Мурманска, Красноярска, Ставрополя, Куйбышева, Петропавловска-Камчатского, Иркутска, Архангельска, Находки, представители Дании, Норвегии, Японии и даже Малайзии.

Как сообщил ТИА «Острова» пресс-секретарь губернатора области, участникам предстояло стартовать из села Лесного на берегу Охотского моря. Финиш – в Южно-Сахалинске в районе спортивной школы олимпийского резерва зимних видов спорта. Дистанции разные. Первая 30-километровый полумарафон. Вторая - настоящее испытание для сильных духом и телом - 50 километров по берегу моря и горам.

- Такие дистанции - суровая проверка спортсменов на выносливость, а также хорошая подготовка к будущим достижениям, - сказал министр спорта, туризма и молодёжной политики Сахалинской области Сергей Буренков.

Сергею Ковалеву 59 лет. Беговыми лыжами занимается со школы. Чтобы участвовать в забеге, специально прилетел на Сахалин из Екатеринбурга. Для него 30 и 50 километров - не самые длинные дистанции. В этом году Сергей преодолел «Чадовскую сотню» - стокилометровый супермарафон в Перми.

- Живу под девизом «Туда, где еще ни разу не был», - поделился Сергей. - Стараюсь открывать новые горизонты, хочу пробежать все крупнейшие марафоны. Вот теперь добрался и до Сахалина. Это чудесное место, красивая природа, отличная трасса и организация мероприятия на высоком уровне. Бегаю средненько, призовых мест никогда не занимал. В первую очередь делаю это для здоровья. На победу не рассчитываю, главное победить себя.

Аркадий Коробейников из Сургута собрался выйти на 50-километровую дистанцию. В 31 год спортсмен накопил богатый опыт, став участников почти всех крупных марафонов России.

- Каждый год стараюсь отправиться как можно дальше, - рассказал Аркадий. - В этот раз решил участвовать в Сахалинском лыжном марафоне. Трассу опробовал еще вчера. Она хорошая, но снегопад внес коррективы, снег мягкий, палки проваливаются. Но не беда, прорвемся!

На 50-километровую дистанцию вышел и глава островного региона Олег Кожемяко.

- Сегодня мы в 19-й раз проводим Международный Сахалинский лыжный марафон памяти Игоря Фархутдинова, - обратился перед стартом губернатор к участникам забега. - С каждым годом растет популярность нашей гонки и количество участников. Это свидетельство того, что жители Сахалинской области, наши сограждане все чаще выбирают здоровье и активный образ жизни.

Президент России Владимир Путин поставил перед регионами страны задачу - увеличить долю населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом к 2020 году до 47 процентов. На Сахалине и Курилах, где имеются идеальные природные условия для зимних видов спорта правительство островного региона, исполняя поручение руководителя государства, проводит большую работу по популяризации лыж. Во многих городах и селах области появились пункты бесплатного проката инвентаря, почти каждые выходные проводятся спортивные мероприятия. Любой житель области, независимо от опыта и спортивной подготовки, может выйти на старт забега или лыжную прогулку, получить мощный заряд бодрости и массу позитивных впечатлений. В результате сегодня на Сахалине и Курилах насчитывается 195 тысяч приверженцев активного и здорового образа жизни или 42,6 процента жителей области. Это самый высокий показатель среди регионов Дальнего Востока.

Пока взрослые спортсмены преодолевали дистанцию в 30 и 50 километров, в Южно-Сахалинске на трассе спортивной школы олимпийского резерва зимних видов спорта состоялись старты юных лыжников из Южно-Сахалинска. Среди девочек в километровом забеге лучшей стала Александра Ионина. На втором и третьем местах соответственно Софья Лукина и Полина Беликова. Среди мальчиков на такой же дистанции победу одержал Григорий Царукян, далее Михаил Заярный и Николай Беляев. Лыжники постарше состязались в пятикилометровом забеге. Среди девушек лидером стала Ангелина Мытарева, за ней Дарья Морозова и Елизавета Кудинова. Среди юношей победу праздновал Максим Косарев, на втором месте - Владимир Вилаев, на третьем - Алексей Сомов.

В этот день на трассу марафона на Сахалине вышли и российские лыжники из паралимпийской команды страны, которые, к сожалению, не смогли принять участие в Играх в Южной Корее. Спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата преодолели дистанцию в 16 километров. Первым финишировал Александр Ганзей. Как признался атлет, трасса оказалась очень сложной.

- Лыжи не ехали, приложил много усилий, - поделился Александр Ганзей. - Снег тяжелый.

- Обидно, что нашу команду не пустили на Паралимпийские игры, - сказал занявший второе место Шамсуддин Яндербиев. – Столько сил и труда вложено в тренировки, очень обидно. А на Сахалине я впервые, трассы у вас хорошие, снега много.

Третьим среди паралимпийцев стал Сергей Башаев.

Вскоре начали финишировать участники наиболее протяженных забегов. Среди женщин на дистанции 30 километров победила Мария Муратова (Южно-Сахалинск). Второй была Дарья Шацких (Южно-Сахалинск), третье место заняла гостья из Хабаровска Анна Лазовская.

Среди мужчин в полумарафоне первенствовал Семен Суба из Южно-Сахалинска. Второе и третье место разделили Рустам Даниленко из Анивы и Александр Лебедев из Москвы.

Сахалинец Иван Кустов (поселок Ноглики) стал победителем дистанции на 50 километров.

– Лыжня идеальная, - поделился впечатлениями победитель. – Удивлен, накануне была очень сильная метель и при этом организаторы успели безупречно подготовить трассу. Поэтому и лыжи ехали, и бежалось легко.

Вторым стал Яков Лиманов (Южно-Сахалинск), а третьим – его земляк Андрей Гринштейн.

Среди женщин в марафоне не было равных Кристине Зыковой из Анивы. Татьяна Демина из Петропавловска-Камчатского стала второй, на третьем месте - островитянка Светлана Пещерова из Поронайска.