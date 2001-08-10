Островные борцы вольного стиля завоевали восемь медалей первенства ДФО

В Благовещенске прошло первенство Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди юношей и девушек до 18 лет. На ковер вышли свыше 200 спортсменов 2001-2003 г.р. из Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краев, Еврейской Автономной, Амурской и Сахалинской областей. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Островные борцы в условиях жесткой конкуренции завоевали восемь медалей. Особенно отличились девушки.

- Победительницами первенства стали Кристина Пестунова (до 49 кг) и Эльмира Вылегжанина (до 73 кг) из Анивы, Полина Вербицкая (до 53 кг), Мария Нефедова (до 61 кг) и Мария Большакова (до 69 кг) из Поронайска, - рассказал старший тренер сборной команды Сахалинской области Александр Ваулин.

Кроме того, серебряные награды в активе Фариды Азизовой (до 43 кг) из Южно-Сахалинска и Дарьи Белянцевой (до 65 кг) из Анивы.

- В юношеском первенстве третье место занял анивчанин Адиль Айтибаев. Он боролся в весовой категории до 45 кг, - добавил Александр Ваулин.