В Южно-Сахалинске прошли «Веселые старты»

175 воспитанников сахалинской региональной общественной организации «Спортивный клуб Чемпион» приняли участи в «Веселых стартах». Об этом ТИА «Острова» рассказали в СТК «Горный воздух».

- На «Веселых стартах» не было победителей и проигравших. Каждый ребёнок получил медаль и диплом. Мероприятие организовано с целью формирования у детей навыков участия в подобных мероприятиях. Чтобы дети быстрее подготовились к настоящим соревнованиям, которые у нас пройдут в конце марта, - сообщила председатель клуба Татьяна Котвицкая.

Для детей на нижнем западном склоне «Горного воздуха» подготовили полосу препятствий. Детям предстояло проехать через «домики», преодолеть «змейку», а затем испытать свои силы на буграх. Самому маленькому участнику - чуть более трех лет. Несмотря на возраст, все дети справились с трассой успешно.