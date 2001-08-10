Чемпионат по шахматам прошел в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске завершился полуфинал чемпионат города по классическим шахматам. Участники оспаривали три путевки на финал турнира. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Первое-второе место разделили Юрий Юрчук и Вячеслав Тимохин, набравшие по 7,5 очков. Путь к успеху у них был различным. Юрчук выиграл первые шесть партий, практически обеспечив себе место в призовой тройке. Затем последовали ничья, поражение и победа. А у Тимохина спад пришелся на третий и четвертый тур (ничья и поражение). Затем последовали пять побед подряд.

Проанализировав дополнительные показатели, компьютерная программа вынесла вердикт: Юрчук – на первом месте, Тимохин – на втором.

Тигран Мовсесян занял третье место.

- В заключительном туре Тигран нанес поражение Михаилу Засухину и благодаря этой победе замкнул призовую тройку, - говорит исполнительный директор РОО «Сахалинская шахматная федерация» Виталий И.

Второй год подряд через полуфинал в финал отобрался участник, которому еще не исполнилось 12-ти лет. В 2017 году это был Борис Син, сейчас – Тигран Мовсесян.