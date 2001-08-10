Чемпионат по шахматам прошел в Южно-Сахалинске
В Южно-Сахалинске завершился полуфинал чемпионат города по классическим шахматам. Участники оспаривали три путевки на финал турнира. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
Первое-второе место разделили Юрий Юрчук и Вячеслав Тимохин, набравшие по 7,5 очков. Путь к успеху у них был различным. Юрчук выиграл первые шесть партий, практически обеспечив себе место в призовой тройке. Затем последовали ничья, поражение и победа. А у Тимохина спад пришелся на третий и четвертый тур (ничья и поражение). Затем последовали пять побед подряд.
Проанализировав дополнительные показатели, компьютерная программа вынесла вердикт: Юрчук – на первом месте, Тимохин – на втором.
Тигран Мовсесян занял третье место.
- В заключительном туре Тигран нанес поражение Михаилу Засухину и благодаря этой победе замкнул призовую тройку, - говорит исполнительный директор РОО «Сахалинская шахматная федерация» Виталий И.
Второй год подряд через полуфинал в финал отобрался участник, которому еще не исполнилось 12-ти лет. В 2017 году это был Борис Син, сейчас – Тигран Мовсесян.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
- 11:01 Сегодня Южносахалинцы могут получить электронную подпись Росреестра
- 09:49 Сегодня Роль частных инвестиций в создании инфраструктурных объектов обсудили на Сахалине
10:16 Сегодня Чемпионат по шахматам прошел в Южно-Сахалинске
- 10:56 Сегодня Вечер камерно-инструментальной музыки пройдет в областном центре
- 16:01 27 Февраля Островные спасатели призывают жителей двенадцати районов отложить выезд за пределы населённых пунктов на время циклона
- 14:42 27 Февраля Трое воспитанников ОГАУ «ФК «Сахалин» подписали контракт с профессиональной командой
- 16:06 27 Февраля В Южно-Сахалинске определились победители первых дней чемпионата России по горнолыжному спорту и сноуборду среди лиц с ПОДА
- 12:23 28 Февраля В Южно-Сахалинске 2 марта ожидается сильная метель
14:56 16 Февраля Акцию «Будь заметней!» провели автоинспекторы Южно-Сахалинска
- 13:17 16 Февраля В детском саду «Бусинка» села Дальнего отметили Масленицу
15:48 20 Февраля В Сахалинской области с 1 мая увеличивается размер минимальной оплаты труда
- 16:42 21 Февраля Спасатели: Выходить на лед у юго-восточного побережья Сахалина крайне опасно
Выбор редакции
- 13:59 Сегодня Судебный пристав стал призером XIX международного Сахалинского лыжного марафона
- 11:16 Сегодня Сахалинский гимнаст завоевал золото на Дальневосточных соревнованиях
- 15:23 Вчера В Южно-Сахалинске прошли «Веселые старты»
- 14:07 Вчера В областном центре пройдет фестиваль-конкурс «Импульс нового времени»
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?