Сахалинский гимнаст завоевал золото на Дальневосточных соревнованиях

В Белогорске завершилось первенство Дальневосточного федерального округа по спортивной гимнастике среди юниоров в возрасте от 14 до 17 лет, а также юниорок от 13 до 16 лет. Соревнования объединили 35 сильнейших спортсменов из Хабаровского и Приморского краев, а также Сахалинской и Амурской областей.

Как сообщили ТИА «Острова» во дворце спорта «Кристалл», Сахалин на первенстве представили Михаил Михлик и Игорь Тян. Спортивной гимнастикой ребята занимаются более пяти лет.

Спортсмены выступали по программе кандидатов в мастера спорта. В результате Михаил Михлик успешно выполнил упражнения на шести снарядах в многоборье, обеспечив себе первое место. Игорь Тян в первый день соревнований стал вторым в многоборье, однако на следующий день он занял пятое место.

Как отметила тренер спортсменов Ольга Сперанская, команды у Сахалинской области на этом первенстве как таковой не было. – За Сахалин выступали всего два спортсмена, но, несмотря на это, ребята смогли обеспечить третье общекомандное место. Численное преимущество было у амурских спортсменов, чья команда и стала первой на соревнованиях, – рассказала Ольга Сперанская.

Михаил Михлик и Игорь Тян своим выступлением на Дальневосточных соревнованиях обеспечили себе путевки на первенство России по спортивной гимнастике, которое состоится в июле текущего года в Пензе. Там спортсмены будут выступать в личном зачете по программе КМС.

В числе ближайших стартов, на которых предстоит выступить островным гимнастам – открытое первенство Сахалинской области по спортивной гимнастике, которое пройдет 11-12 марта в южно-сахалинском дворце детского творчества.

– Кроме того, с 10 по 16 марта мы ожидаем приезд высококвалифицированных специалистов из Москвы, в числе которых тренер резервной сборной России по спортивной гимнастике Дмитрий Андреев и его коллега Игорь Казинков. Под их руководством в Южно-Сахалинске пройдет семинар для тренеров, а также учебно-тренировочные сборы, в которых примут участие островные спортсмены, а также гимнасты из Владивостока, – поделилась планами президент региональной федерации спортивной гимнастики Ольга Сперанская.