Судебный пристав стал призером XIX международного Сахалинского лыжного марафона

В минувшее воскресенье состоялся XIX международный Сахалинский лыжный марафон, посвященный памяти Игоря Фархутдинова, в котором традиционно приняли участие многие жители области и других регионов, а также гости из зарубежья. И среди участников отлично себя проявил сотрудник управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области.

Как сообщили ТИА «Острова» в управлении Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области, лыжный марафон впервые провели по инициативе комитета по физической культуре и спорту Сахалинской области в 1987 году. После гибели Игоря Фархутдинова, внесшего большой вклад в проведение данного спортивного мероприятия, было принято решение назвать марафон его именем. Вплоть до сегодняшнего дня он пользуется огромной популярностью среди поклонников лыжных видов спорта.

Среди вышедших в этот день на лыжню 500 участников оказался и начальник отдела — старший судебный пристав Макаровского района Сергей Шпаньков, который преодолел дистанцию 30 км за 1 час 43 минуты 47 секунд и занял почетное второе место в своей возрастной категории.

По окончании состязаний всем участникам были вручены призы и дипломы, организаторы и судьи пожелали им дальнейших спортивных достижений и новых побед.